Parece la Toscana, pero es Murcia: el precioso pueblo medieval de casitas de colores y castillo del siglo XVI que es perfecto para una escapada en Semana Santa

Está reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España, y si destaca por algo, además de por su paisaje bucólico y encantador, es por su rico patrimonio histórico, donde el Castillo de los Vélez es posiblemente su máximo exponente. Se trata de una fortaleza renacentista del siglo XVI, levantada sobre una peña escarpada desde la que se controlaba el territorio, domina todo el entorno a sus pies.