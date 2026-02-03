Parece la Toscana, pero es Murcia: el precioso pueblo medieval de casitas de colores y castillo del siglo XVI que es perfecto para una escapada en Semana Santa
Tan bonito y bien conservado que está declarado Conjunto Histórico-Artístico.
Paisajes repletos de colinas que son pura melancolía, campos de cultivo en los que los almendros y los olivos son los reyes del entorno, casitas de piedra y ladrillo visto que nos llevan hasta encantadores pueblos y una atmósfera rural que lo envuelve todo. Esa podría ser una de las tantas definiciones con las que se identifica a la siempre apetecible región italiana de la Toscana.
Pero no hay que irse tan lejos, porque en España también hay destinos que bien podrían tener la misma definición. Y no nos referimos solo a esa preciosa (y todavía desconocida para muchos) región perdida en la provincia de Teruel. Esa que está muy cerca del Mediterráneo pero lo suficientemente alejada como para estar considerada una región de interior.
La Toscana que esconde en el sur de España
No, hoy no vamos hasta la comarca del Matarraña, sino que hoy ponemos rumbo al sur de la península en busca de un lugar todavía más desconocido. Tanto, que podemos estar hablando del secreto mejor guardado de Murcia. Y es Mula.
Mula es el destino al que nos dirigimos esta vez. Un región de orografía suave, cultivos tradicionales y mediterráneos y un paisaje que recuerda mucho al de la región italiana, pero en España.
Un castillo renacentista
Está reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España, y si destaca por algo, además de por su paisaje bucólico y encantador, es por su rico patrimonio histórico, donde el Castillo de los Vélez es posiblemente su máximo exponente. Se trata de una fortaleza renacentista del siglo XVI, levantada sobre una peña escarpada desde la que se controlaba el territorio, domina todo el entorno a sus pies.
Y luego están los edificios de carácter religioso, como el Real Monasterio de la Encarnación, una basílica de corte barroco; o la iglesia de San Miguel que, junto con el Convento de San Francisco, componen dos de los museos más singulares de la ciudad, albergando en su interior piezas de gran valor histórico.
Declarado Conjunto Histórico-Artístico
Junto al castillo, el centro de la ciudad es el otro gran tesoro de Mula. Un conjunto de calles empedradas, con fachadas de color ocre y tejados escalonados que, además de recordar mucho a los singulares pueblos de la Toscana, está declarado Conjunto Histórico-Artístico, como Bien de Interés Cultural.
Todavía guarda el encanto de su pasado medieval, con callejones estrechos, plazas casi secretas y muchos rincones preciosos, siendo la plaza del Ayuntamiento uno de los más sobresalientes. Allí, la Torre del Reloj y el Monumento al Tamborista, son los dos grandes iconos.
De hecho, el Monumento al Tamborista rinde homenaje a una de las tradiciones más aclamadas de Murcia, y de las más singulares de toda la Semana Santa, que no es otra que la famosa Noche de los Tambores. Viajar para conocerlo en persona puede ser una de las mejores escapadas para Semana Santa.
