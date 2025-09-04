Parece la Toscana italiana pero está en España: el desconocido pueblo medieval que lo tiene todo para hacer una escapada en otoño

Lo que no se ve a simple vista hay que descubrirlo de paseo por las callejuelas de este pueblo de menos de 700 habitantes que parece salido de un cuento. Como los restos de las casas bombardedas durante la batalla del Ebro, en tiempos de la Guerra Civil, que tuvieron en Miravet uno de sus más cruentos escenarios. O sus talleres alfareros, que sí siguen en pie: se conservan siete, concentrados en el histórico Raval dels Canterers, y son los artífices de la cerámica tradicional del lugar.