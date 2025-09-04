Parece la Toscana italiana pero está en España: el desconocido pueblo medieval que lo tiene todo para hacer una escapada en otoño

Casas suspendidas sobre el río, un castillo templario y hasta un balneario termal.

Si hubiera de que definir la Toscana en pocas palabras, diríamos que se trata de un territorio abrazado por un paisaje bucólico, de pueblos medievales, repleto de colinas y montes, dominado por un clima suave y rico en termalismo y patrimonio histórico-cultural. Y lo más determinante: está en Italia. Por suerte, en España hemos descubierto un destino que reúne características similares, una joya medieval que resulta ideal para hacer una escapada. 

Se trata de un pueblo pintoresco escondido en el este de la península que pocos conocen. Un lugar al que se llega en barca, con casas colgantes, un castillo templario, fortaleza románica, embarcadero y tradición cerámica que resiste el paso del tiempo y la historia como si nada. 

Está muy, muy cerca de la llamada Toscana española, la preciosa y siempre apetecible comarca del Matarraña de Teruel. Pero no está ahí, sino en otra provincia cercana, muy rica en patrimonio y bañada por el mar Mediterráneo.

La otra Toscana española

Es Miravet, un pintoresco pueblo del interior de Tarragona, a solo una hora de la capital, que se asoma a la ribera del Ebro desafiando al vértigo y a los bombardeos de la historia. Y es que todo en Miravet es singular. Empezando por la forma de llegar hasta este pueblo, uno de los más bonitos de Cataluña: aunque se puede ir en coche, lo ideal es dejarlo en el párking que hay junto al embarcadero y acercarse en barca. 

Qué hay que ver en este precioso pueblo de Tarragona

Además de iniciar la visita con un paseo idílico, es la mejor manera de contemplar la panorámica más especial del lugar: desde la orilla del río Ebro, la misma por la que antes pasaron fenicios, griegos, cartagineses, romanos, musulmanes, judíos, cristianos, templaros y hasta soldados nacionales. 

En primera línea, casi bañado por las aguas del río, el palacio del comendador, el edificio civil más importante del pueblo. Gracias a su icónica fachada azul es muy fácil reconocerlo de un solo vistazo. Y hoy es un centro de arte dedicado a la figura del pintor modernista catalán Joaquím Mir. 

Muy cerca, la iglesia vieja. Se trata de un templo renacentista, obra de los caballeros de la orden del hospital, convertido hoy en el edificio religioso más relevante de Miravet. Junto a ella, las casas colgadas que parecen caer al río, el molino, los restos de la majestuosa muralla medieval (¡de 25 metros de altura!) y hasta los del astillero, a la derecha de la panorámica. Aunque lo que sin duda domina la silueta del pueblo es el castillo, hoy gestionado por el Museo de Historia de Cataluña.

El castillo románico más importante de Europa

El castillo es, posiblemente, el edificio más singular de la localidad. Declarado Bien de Interés Natural, es una de las fortalezas templarias más importantes de Europa, además del castillo románico más importante de España, con permiso del de Loarre, en Aragón. 

Lo que no se ve a simple vista hay que descubrirlo de paseo por las callejuelas de este pueblo de menos de 700 habitantes que parece salido de un cuento. Como los restos de las casas bombardedas durante la batalla del Ebro, en tiempos de la Guerra Civil, que tuvieron en Miravet uno de sus más cruentos escenarios. O sus talleres alfareros, que sí siguen en pie: se conservan siete, concentrados en el histórico Raval dels Canterers, y son los artífices de la cerámica tradicional del lugar. 

Y como no hay Toscana sin aguas termales, en Miravet no faltan los balnearios naturales. El más destacado es el de Fontcalda, a menos de 30 kilómetros, considerado un paraíso termal donde el agua (que brota a 28 grados) se cuela entre las paredes rocosas creando saltos de agua y pozas de lo más apetecible. Un sueño para disfrutar casi en cualquier momento del año. 

