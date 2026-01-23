Parece la Toscana italiana, pero está en España: la comarca de Teruel con calles empedradas y balnearios naturales perfectos para este invierno

Y si por dentro es bonito, los alrededores lo son todavía más. Un paisaje de interior típicamente mediterráneo, en cuya silueta sobresalen las cumbres y puertos de Beceite y el barranco de Parrisal, justo ahí donde el río Matarraña se encañona a los pies de paredes verticales que alcanzan más de 60 metros de altura. Las pozas y piscinas naturales que deja el cauce del río son de las más deseadas cuando llega el buen tiempo. Aunque para el invierno, nada como alojarse en uno de sus hotel balneario, un capricho de esos que hay que darse una vez en la vida, o muchas.