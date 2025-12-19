Parece Suiza, pero es Lleida: el pueblo blanco más bonito de España está cubierto de nieve y repleto de puertas y ventanas de madera

Lo más llamativo de Viella es su arquitectura tradicional aranesa, con fachadas de piedra vista, tejados de pizarra y puertas y ventanas de madera. Queda dividido en dos por el río Nere, lo que crea una postal preciosa tanto en primavera con el verde de las montañas al fondo, como en invierno cuando se hiela y la nieve lo cubre todo. En un paseo por el casco antiguo no se puede pasar por alto la iglesia de San Miguel, de estilo gótico con elementos románicos y renacentistas.