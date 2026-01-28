Parece Suiza, pero es España: el desconocido pueblo de Asturias declarado Bien de Interés Cultural que, hasta hace 40 años, no tenía luz ni agua corriente

Son en torno a 40 personas las que habitan Bandujo y 66 viviendas las que están censadas. Es una aldea que representa muy bien el vaciamiento de la España rural. Más aún cuando se sabe que no solo no podían entrar los coches, sino que ni siquiera había electricidad o agua corriente hasta la década de 1980. Así que se convirtió en el último pueblo de Asturias en usar el lavadero comunal.