Parece Suiza, pero es Asturias: los lagos a más de 1.000 metros de altura con un santuario del siglo XIX y en el Parque Nacional más antiguo de España

La basílica es la puerta de entrada a los Lagos de Covadonga, el segundo atractivo de esta zona tan privilegiada. En el año 2003 fueron declarados Reserva de la Biosfera por la Unesco. Se trata de un conjunto de lagos formado por el Enol, el Ercina y la laguna Bricial. Para llegar a ellos, es necesario atravesar los magníficos senderos que conducen hasta el que muchos aseguran que es uno de los lagos más bonitos de todo el país.