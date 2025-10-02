Parece Suiza, pero es Asturias: la aldea medieval de menos de 20 habitantes más mágica del norte de España

Es famoso el cementerio de Bandujo por la decoración de flores de las tumbas en Todos los Santos. Pero, además, tiene una peculiaridad que lo hace único: no hay nichos, sus 27 tumbas no tienen dueño, son del pueblo; en ellas se entierran sus vecinos y los del cercano Falgueras; y nadie se queda sin sitio. Cuando alguien muere, se busca la tumba más antigua, se sacan los restos y se realiza el nuevo enterramiento. Y los restos, se guardan en una bolsa y allí se quedan también.