Parece el sudeste asiático, pero es España: campos de arroz a los pies de un pueblo medieval amurallado a pocos kilómetros del Mediterráneo

No es sorpresa para nadie que Girona sea conocida por sus famosos pueblos medievales que parecen sacados de un cuento Disney. Cada uno destaca por su estado de conservación y tener una estampa muy diferente a otros como el caso de Besalú, con su imponente puente fortificado romano, Peratallada, una villa tallada sobre la roca viva o Monells, escenario de la célebre película “Ocho Apellidos Vascos”.

Adriana Fernández

A pesar de tantos, hay uno que destaca por encima de los demás, hablamos de Pals, un municipio de apenas 2.500 habitantes de origen medieval, con un casco antiguo tan bien conservado, que está declarado Conjunto Histórico-Artístico. Está situada en la comarca de Baix Empordà y conocida por su exquisita gastronomía y su impresionante patrimonio medieval. No podrás perderte su plato estrella, el Arroz de Pals a la cazuela, uno de los mejores arroces de bogavante del mundo.

Pueblo medieval de Pals, Girona, Cataluña / Istock / Jose Miguel Sanchez

Parece el sudeste asiático, pero es España

Con un conjunto de callejuelas empedradas, flanqueadas por fachadas de piedra, tejas negras y balcones repletos de flores, es oficialmente uno de los pueblos más bonitos de Cataluña, y de España. Muchos lo confunden con el sudeste asiático por el efecto visual de sus extensos arrozales inundados, una técnica de cultivo idéntica a la que se utiliza en países como Vietnam, Bali, Tailandia o Camboya. Andar por Pals es viajar en el tiempo, en tu visita hay dos zonas fundamentales para recorrer, por un lado, su casco antiguo fortificado y por otro, sus hermosos arrozales y paisajes naturales.

Torre de las Horas / Istock / wikimedia Commons/Joan

Dentro de su recinto gótico, El Pedró, encuentras la emblemática Torre de las Horas, el gran símbolo del pueblo. Una espectacular torre románica circular del siglo XI de 15 metros de altura que formaba parte del antiguo castillo destruido. Muy cerca encontramos la Iglesia de Sant Pere, una iglesia con más de mil años de historia y reconstruida en estilo gótico aprovechando las piedras de su antiguo castillo. En la parte más alta del pueblo está el mirador de Josep Pla, desde aquí verás la llanura de los arrozales, el macizo del Montgrí y, al fondo en el mar, las Islas Medas. Y para terminar su visita la Ca la Pruna, una casa fortificada del siglo XV y XVI a las afueras de la muralla que hoy funciona como centro cultural.

¿Lo sabías? Dentro tiene el Museo de Arqueología Subacuática y una exposición de vinos y cavas de Cataluña.

Callejuelas empedradas y fachadas de piedra en El Pedró, el corazón gótico de la villa / Istock / IMAG3S

Bocados con sabor a mar

La gastronomía de Pals se basa en una combinación de mar y montaña, combinando los productos del mar mediterráneo con las carnes y las verduras del interior. A la hora de comer, no puedes irte sin probar su plato estrella, el arroz a la cazuela, muy diferente a la paella valenciana, su color es oscuro debido a un sofrito de cebolla muy lento y prolongado junto con sepia, salchichas y costillas de cerdo.

Como entrante y para un tapeo es muy común sus caracoles, preparados a la cazuela con salsas ricas y picantes o a la brasa. Para el postre nos queda lo mejor, el dulce más típico de la provincia, el Xuixo de Girona, una masa fina frita rellena de crema pastelera y espolvoreada con azúcar.