Se cree que en torno al año 3100 a.C. se cavó un gran foso circular y un terraplén de unos 110 metros de diametro, para colocar en el interior postes de madera que funcionarían como un espacio ruitual y cementerio. Un siglo después, entorno al 2.600 antes de nuestra era, se introducirían los 'bluestones' de Gales hasta esta colina en el territoio inglés y, finalmente, en una tercera fase que duraría mas o menos hasta el 1.600 a.C. se eregirían los grandes bloques de arenisca que conforma el círculo exterior de Stonehenge, uno de los monumentos megalíticos más famosos de la historia. Pero no el único.

Sara Fernández García

Hace unos 5.000 años, en una vega junto al Tajo, en el noreste de la actual provincia de Cáceres, un núcleo poblacional de agricultores y ganaderos decidió construir un lugar para enterrar a sus muertos. Arrastraron hasta allí grandes bloques de granito, los clavaron en pie formando una cámara redonda, abrieron un corredor de acceso y cubrieron el conjunto con un montículo de tierra y piedras donde, durante generaciones, depositaron los cuerpos de sus compatriotas junto a hachas, cuchillos de sílex y vasijas de cerámica. A la entrada dejaron además una piedra con grabados que todavía hoy no han podido descrifrarse.

Dolmen Guadalperal / Wikicommons / Pleonr

Ese sepulcro es el dolmen de Guadalperal, en el término municipal de El Gordo, en la comarca del Campo Arañuelo. Lo forman unas 140 piedras de granito y desde 2022 esta declarado Bien de Interés Cultural. Desde entonces se mantiene bautizado como el Stonehenge español.

Una tumba colectiva de la Prehistoria

El monumento inglés es un crómlech, un gran círculo de piedras cuyo uso todavía se discute, mientras que Guadalperal es un sepulcro de corredor, uno de los tipos de dolmen más extendidos en la península ibérica durante el Neolítico y la Edad del Cobre. Lo que se ve hoy es el esqueleto de la tumba. La cámara funeraria, de unos cinco metros de diámetro, está rodeada por una triple línea de ortostatos, las grandes losas clavadas en vertical, y a ella se llegaba por un corredor de metro y medio de ancho. El túmulo que lo cubría desapareció hace casi un siglo, y alrededor solo quedan los cantos de cuarcita que formaban parte de él.

El real decreto que lo declaró BIC lo sitúa entre el IV y el III milenio antes de Cristo, y los objetos hallados dentro hablan de dos épocas de uso. De la primera quedan herramientas de sílex y cuarcita y cerámica decorada, y de la segunda, vasos campaniformes del tipo Ciempozuelos, característicos de la Edad del Cobre. A la entrada de la cámara se conserva un menhir de unos dos metros con cazoletas y una figura ondulada que recuerda a una serpiente. Ángel Castaño, presidente de la asociación cultural Raíces de Peraleda, cree que es otra cosa: "Estoy bastante convencido de que se trata de un mapa del río Tajo a su paso por la zona", explicaba en 2019. Ningún estudio científico ha confirmado esa hipótesis.

El dolmen de Guadalperal: / EscapadaRuralMag / Ruben Ortega Martin

Excavado en los años veinte, sumergido desde 1963

Las primeras excavaciones las dirigió entre 1925 y 1927 el prehistoriador alemán Hugo Obermaier, catedrático en la Universidad Central de Madrid. Retiró la tierra del túmulo, consolidó los ortostatos y levantó un muro de ladrillo para que no entrara el ganado, una restauración pionera que el propio decreto de BIC destaca entre los valores del monumento. Entre los hallazgos había hachas, cerámica y una moneda romana, prueba de que el lugar se siguió visitando muchos siglos después de su construcción. Sus dibujos y notas no se publicaron hasta 1960, cuando los arqueólogos Georg y Vera Leisner reunieron su documentación.

Tres años más tarde se terminó la presa de Valdecañas y el dolmen quedó bajo el agua, unos 17 metros por debajo del nivel máximo del embalse. Desde entonces solo asoma cuando el pantano baja mucho, como ocurrió en las sequías de 2019 y 2022, y en esos periodos el Instituto del Patrimonio Cultural de España ha aprovechado para documentarlo. A finales de 2020, el Ministerio de Cultura abrió el expediente que terminó con su declaración como BIC el 10 de mayo de 2022, y en 2021 empezaron nuevas excavaciones. Ahora, con el embalse por encima de la mitad de su capacidad, las piedras vuelven a estar cubiertas.

"Los Mármoles" de Valdecañas / Wikicommons / Wikichap33

Muy cerca, en un cerro de Bohonal de Ibor, sí se puede visitar en cualquier época del año otra herencia de lo que el pantano cubrió. Son los restos de dos templos de la ciudad romana de Augustóbriga, que se desmontaron piedra a piedra antes de que el agua anegara el pueblo de Talavera la Vieja y se volvieron a levantar junto a la carretera de Navalmoral de la Mata a Guadalupe. En la comarca los llaman Los Mármoles, aunque también son de granito.