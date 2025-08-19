Parece Sicilia, pero es España: el pueblo más colorido, con la historia más curiosa y las playas más bonitas está en Canarias

La más conocida es la playa de Tazacorte, muy próxima al núcleo urbano, pero también hay otras que son muy buena opción como la del Puerto, donde también hay actividad pesquera y recreativa; la de Los Tarajales, que está más retirada y es perfecta para desconectar; o la Nueva, también conocida como La Veta, que es mucho más salvaje que las demás. Además, desde el puerto se pueden hacer excursiones marinas para avistar delfines y ballenas.