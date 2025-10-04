Parece Santorini, pero es Asturias: el pueblo pesquero considerado uno de los más bonitos de España

“Tazones también tuvo mucha importancia en los siglos XV y XVII pues, además de tener como destino el resto de España, también llegaban y partían barcos para toda Europa tanto con grasa de ballena como otros productos como brea, paños, lino o cera”, recuerda una vecina cuyo padre salía a la mar y su madre era pescadera. “Carmen la tazonera, así conocían a mi madre en Villaviciosa cuando llevaba el pescao a vender como tantas muyeres que iban caminando con la cesta en la cabeza con el pescado del día a vender, con lluvia, con viento, con sol, con fríu, con lo que fuese, soportando todo”, señala.