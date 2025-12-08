Parece la Sagrada Familia, pero está en un pequeño pueblo de Tarragona: una joya modernista de un discípulo de Gaudí que por poco no existe

Hay lugares que uno imagina en ciudades grandes, rodeados de turistas y cámaras. Y luego está el Santuario de la Mare de Déu de Montserrat de Montferri, en Tarragona, que decide esconderse entre colinas y viñedos del Alt Camp como si quisiera pasar desapercibido. Vas por la carretera, tan tranquilo, y de pronto aparece su silueta; vertical, afilada, casi fantástica. Y sin comerlo ni beberlo te sorprendes a ti mismo diciendo "wow". Pocos edificios colocan tan rápido al viajero en modo “¿qué es esto y cómo no lo conocía?". Montferri, con cuatro calles tranquilas y menos de 400 habitantes, no parece el sitio donde encontrar una pieza así… y quizá por eso funciona tan bien. El contraste lo explica todo.