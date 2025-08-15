Parece Punta Cana, pero es España: el idílico pueblo de costa con casas de colores y la playa más bonita de Canarias
El paraíso no está solo en el Caribe, en España también hay destinos que parecen sacados del mismo edén.
Dicen que el mismísimo edén está en el Caribe, en islas como República Dominicana y ciudades como Punta Cana. Clima perfecto todo el año, playas de ensueño, gentes agradables... Al otro lado del charco, también en una isla y ya en España, podemos encontrar un lugar muy parecido, que no tiene nada que envidiarle a ese famosísimo destino que resulta poco asequible para la inmensa mayoría.
No hace falta irse demasiado lejos, solo tomar un avión o un barco hasta Tenerife y alejarse unos ocho kilómetros de la capital, Santa Cruz de Tenerife, para toparse con una joya costera que bien podría haber salido del Caribe. Se suele asociar el paraíso con esta parte de la Tierra, pero hay muchos otros paraísos repartidos por el globo que están mucho más cerca de lo que parece y dejan a cualquiera con la boca abierta.
El pueblo español más parecido a Punta Cana
Hay que desplazarse hasta San Andrés, un pueblo de alrededor de tres mil habitantes del distrito de Anaga. Se ubica en mitad de un amplio valle en la vertiente sur del macizo de Anaga, justo al lado de la desembocadura de los barrancos del Cercado y de Las Huertas. Su paisaje lo conforman casitas de colores que parecen crecer de la ladera y se combinan a la perfección con el paisaje natural que las rodea.
Se trata de una de las poblaciones más antiguas de Tenerife, con orígenes que se remontan al siglo XV. Los primeros pobladores fueron los guanches y así lo testifican algunos restos hallados en los alrededores de la localidad, como la momia de San Andrés. Su pasado también aparece a través de su rico patrimonio arquitectónico, con monumentos como la iglesia de San Andrés Apóstol, la Torre de San Andrés o la Hacienda de Cubas.
Aunque la parte más parecida a Punta Cana está en sus playas. Aquí se ubica una de las playas más populares de toda la isla de Tenerife: Las Teresitas. Es un arenal artificial que se extiende a lo largo de 1,3 kilómetros y tiene una anchura de 80 metros. Antiguamente, destacaba por su arena negra volcánica y unas aguas con fuertes corrientes del Atlántico que llegaban a ser incluso peligrosas para los bañistas. Hoy poco queda de aquello.
Una playa paradisíaca en Tenerife
En la década de 1950 se planteó crear una playa artificial en la que fuera mucho más agradable su estancia, porque hasta entonces no había ni siquiera un solo local que se atreviera a entrar en aquellas aguas tan bravas. Pasaron unos 20 años hasta que en la década de 1970 se construyó un rompeolas y un escalón de corte en el fondo del mar para que el agua no arrastrara la nueva arena dorada que habían traído directa del antiguo Sáhara español.
Actualmente ya cuenta con todos los servicios necesarios en la que es una de las playas más concurridas de Tenerife: duchas, caseta de socorrista, vestuarios, parada de guaguas, aparcamientos, sombrillas, canal de entrada y salida balizado para embarcaciones de emergencia, hamacas... Es también una playa accesible para personas con movilidad reducida y un lugar en el que se crían los angelotes, escualos en peligro de extinción que no representan peligro alguno.
Este tipo de tiburón es completamente inofensivo y su aspecto no es nada parecido al del tiburón blanco que tenemos en mente, sino que es más similar a una manta raya. Al estar en peligro de extinción, se pide a los bañistas que tengan en cuenta su presencia y que entren al mar arrastrando los pies para no pisarlos. Sobre todo en las mañanas con marea baja, cuando hay mayor probabilidad de que estén en la orilla y no se les vea.
