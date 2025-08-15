Parece Punta Cana, pero es España: el idílico pueblo de costa con casas de colores y la playa más bonita de Canarias

Este tipo de tiburón es completamente inofensivo y su aspecto no es nada parecido al del tiburón blanco que tenemos en mente, sino que es más similar a una manta raya. Al estar en peligro de extinción, se pide a los bañistas que tengan en cuenta su presencia y que entren al mar arrastrando los pies para no pisarlos. Sobre todo en las mañanas con marea baja, cuando hay mayor probabilidad de que estén en la orilla y no se les vea.