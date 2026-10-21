Parece la Provenza francesa, pero es un pueblo de menos de 3000 habitantes de la Alcarria manchega: más de mil hectáreas de lavanda y un castillo medieval en lo alto de una imponente roca

El sur de Francia es conocido por sus extensos campos de lavanda y su pasado medieval, una región histórica situada entre el río Ródano, el norte de Italia y el mar Mediterráeno al sur. El encanto de sus pueblos de arquitectura medieval y posición generalmente elevada (popularmente se los conoce como los ‘pueblos colgados’) es inimitable, pero es lugar que hay lugares en el resto del mundo que recuerdan muchísimo, sobre todo nivel estético. Y uno de ellos está en España.

Como en la Provenza, pero en España / Istock / Jose Arcos Aguilar

Se trata de Brihuega, en la provincia manchega de Guadalajara, conocido por sus grandes campos de lavanda, pero es mucho más. Se encuentra en la comarca de la Alcarria, junto al valle del río Tajuña, y reúne tres ingredientes que lo convierten en un lugar extremadamente interesante: una historia medieval, un extraordinario patrimonio monumental y una transformación agrícola relativamente reciente que ha convertido sus campos de color morado en uno de los paisajes más reconocibles del territorio español durante la temporada de la floración.

Adriana Fernández

La Provenza española

Se la conoce popularmente como la Provenza española, aunque la diferencia más interesante es que la fama de Brihuega no procede de un paisaje que lleve siglos siendo así. Su historia es más bien reciente, porque sus campos de lavanda son una incorporación tardía al paisaje de la Alcarria.

Un pueblo donde el perfume de la lavanda lo envuelve todo / Istock

Todo empezó en la década de 1960 del siglo pasado gracias a un maestro de la comarca que viajaba habitualmente a la Provenza francesa y cumplió el sueño de reproducir el cultivo de aquellas plantaciones francesas en Guadalajara. Así es como entró el lavandín (un híbrido entre la lavanda y el espliego) en España, una planta híbrida muy apreciada para obtener una esencia aromática muy apreciada. Y hoy sus campos ocupan más de mil hectáreas, según datos de la web oficial de Turismo de Castilla-La Mancha.

Puede parecer la historia de un paisajista, pero la realidad es que aquellos esquejes introdujeron toda una industria agrícola e industrial en el territorio. Aunque es más que evidente que sus campos de lavanda se han convertido, sobre todo en los últimos años, en todo un reclamo turístico de primer nivel, sobre todo en los meses de julio, que es cuando tiene lugar la floración.

Un pasado medieval

Antes de la lavanda, Brihuega cuenta la historia de un pasado medieval más que interesante. Y es que el pueblo tuvo una posición estratégica durante la Edad Media, lo que explica la presencia de murallas y castillo, algo habitual en las villas fortificadas de la época. De ese pasado quedan algunos tramos del cinturón amurallado y puertas históricas como el Arco de Cozagón y la Puerta de la Cadena, que conforman algunos de los lugares más interesantes de su centro histórico, protegido como Bien de Interés Cultural.

El centro histórico está declarado Bien de Interés Cultural / Istock

Aunque es el castillo de Piedra Bermeja el que se lleva todas las miradas. Se alza sobre un roquedal de piedra rojiza (o bermeja, de ahí el nombre de la fortaleza) que domina el valle del río Tajuña en la provincia de Guadalajara. Está situado en el extremo sur del casco histórico de la villa, sobre un imponente peñasco que, además, actúa como foso natural.

Y luego está la Real Fábrica de Paños del siglo XVIII, uno de los edificios de patrimonio más reseñables y testimonio del pasado industrial del pueblo en tiempos de Fernando VI. Y es que Brihuega fue uno de los centros textiles más destacados del país. Hoy, el edificio histórico alberga un hotel balneario de lujo, y sus jardines románticos de aspecto decimonónico son uno de los grandes atractivos de la villa, y uno de los miradores sobre el valle del Tajuña más destacados.