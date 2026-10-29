Parece de otro planeta, pero es un pueblo de España escondido entre inmensas rocas rojizas: en Guadalajara, con 10 habitantes y con formaciones de hace millones de años

Otoño es la estación perfecta para una escapada de interior. Y hemos encontrado un lugar de esos que no suelen aparecer en los mapas pero que, cuando los visitas, no puedes dejar de recordarlos por lo excepcional del paisaje y la singularidad del entorno. No está rodeado de altas cumbres, ni cuenta con un rico patrimonio histórico que recuerde su pasado glorioso, pero es tan curioso que tampoco lo necesita para llamar nuestra atención.

El entorno del Parque Natural del Alto Tajo / Istock

Y es que Chequilla, localizado en un lugar remoto de la provincia de Guadalajara, parece construido junto a una pequeña ciudad encantada de arenisca roja. Este pueblo de solo 13 habitantes, se asienta entre inmensas moles de rocas rojizas. Se trata de formaciones rocosas que rodean literalmente las casas del pueblo y que han sido modeladas por la erosión durante millones de años.

Noa Moubarriz

Una ciudad encantada en medio del paisaje

Chequilla no es solo un pueblo construido entre rocas; su arquitectura y su forma de asentarse parecen responder a la necesidad de aprovechar ese paisaje como refugio, tal y como se desprende de la documentación registrada por la Mancomunidad de la Sierra y de las fuentes oficiales de turismo de Castilla-La Mancha.

No es una forma de hablar: es un pueblo entre rocas rojas / Istock / tonikko

Se encuentra en el Señorío de Molina, a unos 1350 metros de altitud, ubicado en un valle junto al río Cabrillas y dentro del entorno del Parque Natural del Alto Tajo. Y, como ya hemos adelantado, su rasgo más distintivo es Las Quebradas, nombre con el que se conoce a ese conjunto de monolitos y torreones de arenisca rojiza esculpidos por la erosión hace millones de años y que hoy dan cobijo a este pueblo.

La otra ciudad encantada: un pueblo de solo diez habitantes escondido entre inmensas rojas rojizas / Istock / 5

Así lo hicieron los primeros pobladores de la sierra, que aprovecharon las formaciones rocosas como protección frente a las inclemencias del tiempo. Basta dar un paseo por el pueblo para comprobar que esa relación entre geología y asentamiento se aprecia todavía en las casas: algunas se apoyan en grandes rocas y otras aprovechan el terreno para crear espacios excavados, como cuevas, despensas o garajes.

Como una pequeña ciudad encantada entre rocas / Istock

Entre su patrimonio, una iglesia de origen medieval

Entre las rocas rojizas y las casas de cal blanca que parecen abrazar ese paisaje, sobresale un edificio: es la iglesia de San Juan Bautista. Y es muy fácil de localizar: está situada justo a la entrada del pueblo. Si la mencionamos es porque, como describe la propia mancomunidad, se trata de una construcción de estilo medieval, aunque modificada en el siglo XVIII, con una planta de una sola nave, bóveda de cañón y espadaña de dos cuerpos. En su interior guarda un retablo barroco que es una joya.

Una iglesia medieval, también teñida de rojo / Istock / tonikko

A pesar de su singularidad, este minúsculo pueblo de Guadalajara es víctima de la despoblación, como muchos otros pueblos de la España Vaciada. En el siglo XIX contaba con 145 habitantes y unas 40 casas documentadas. Y eso sin contar las personas que vivían en las casas cueva excavadas en los cerros próximos, tal y como describen documentos de la época.

Pero como en tantos otros municipios rurales de la provincia de Guadalajara, y de España en general, Chequilla también sufrió el fenómeno de la emigración del campo a la ciudad durante el pasado siglo XX. Lo que explica que, a día de hoy, tan solo quede una decena de habitantes en el municipio.