Parece Petra, pero es España: la espectacular cantera del siglo V excavada en piedra que está en un precioso pueblo de Andalucía

Era ciudad para los difuntos, pero también tenía palacios, negocios, templos, casas, almacenes, talleres y espacios públicos que hacían de ella una de las urbes más prósperas del país. Por suerte, en España contamos con una suerte de Petra andaluza que poco tiene que envidiar a la jordana. Son muchos los que han quedado fascinados por su belleza. Entre ellos el escritor Mario Vargas Llosa, que, cuando la vio, dijo: "Me siento en el corazón de Petra".