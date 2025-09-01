Parece Petra, pero es España: la espectacular cantera del siglo V excavada en piedra que está en un precioso pueblo de Andalucía
Este lugar se conoce como la Petra andaluza desde que el escritor Mario Vargas Llosa quedó fascinado al visitarlo en el año 2008.
Petra es un destino que siempre ha llamado la atención de todo tipo de viajeros, aunque últimamente, a causa de los conflictos en Oriente Medio, muchas personas se abstienen de visitarla. A grandes rasgos, lo que hoy podemos ver son las ruinas de una antigua capital nabatea en pleno desierto de Jordania, que destaca por su bella arquitectura tallada en piedra arenisca en el siglo VII.
Era ciudad para los difuntos, pero también tenía palacios, negocios, templos, casas, almacenes, talleres y espacios públicos que hacían de ella una de las urbes más prósperas del país. Por suerte, en España contamos con una suerte de Petra andaluza que poco tiene que envidiar a la jordana. Son muchos los que han quedado fascinados por su belleza. Entre ellos el escritor Mario Vargas Llosa, que, cuando la vio, dijo: "Me siento en el corazón de Petra".
Unas dosis de historia sobre la 'pequeña Petra' andaluza
Es precisamente desde entonces -el año 2008- desde que se conoce a este lugar como la 'pequeña Petra' de Andalucía, aunque realmente se trata del Coto Las Canteras en Osuna, Sevilla. Su uso como cantera viene de más de dos mil años atrás, cuando los turdetanos, uno de los pueblos prerromanos más avanzados de la Península Ibérica antes de la llegada del Imperio romano, se aprovechaban de los materiales que podían extraer de ella.
Poco a poco y con la llegada de diferentes pueblos, las técnicas van modernizándose, pero no es hasta el siglo XVI cuando la actividad realmente se intensifica. Durante la época romana se extrajeron los materiales para construir la antigua ciudad de Urso que hoy es Osuna, así como murallas, teatros y calzadas; y en la Edad Media se utilizaron sus piedras para levantar iglesias, fortificaciones y murallas.
Entre los siglos XVIII y XX aumenta la demanda de sillares y la intensidad de la explotación va in crescendo hasta que finaliza en el siglo XX. El Coto Las Canteras quedó completamente olvidado durante años, pero a comienzos de este siglo se llevó a cabo la recuperación del lugar, dando importancia a su historia, el arte y la cultura que cargan los muros de sus antiguas paredes de piedra. Sin olvidar la importancia y belleza de la ciudad en que se ubica.
Con estos mismos materiales se erigió la Osuna que hoy conocemos, que se considera una de las ciudades más bonitas de Sevilla. Se encuentra en la Sierra Sur y aún conserva su encanto de Villa Ducal, con un casco histórico tallado en piedra donde destacan palacios barrocos, iglesias y conventos. Ha sido escenario de grabaciones como 'Juego de Tronos'. Unos de sus monumentos más famosos son la Insigne Colegiata, la antigua Universidad o la Plaza de Toros.
Qué se puede ver en el Coto Las Canteras
Allí quedan los restos de la ermita de la Vía Sacra del siglo XVII y las obras del escultor Francisco Valdivia Gómez. En 2004 se le encargó realizar una serie de trabajos inspirados en el arte de los íberos como el Cornicen de Osuna o la estatua en el prótomo íbero de carnero de la ciudad. Todas estas esculturas y relieves se reparten por los 4.000 metros cuadrados de jardines que se conservan en el interior de las Canteras.
Pueden observarse figuras como 'El guardián del Coto Las Canteras', el león más representativo del conjunto; un búho de 1,2 metros de altura; una fuente coronada con la cabeza de un lobo; o un sillón de estilo íbero donde sentarse para contemplar el entorno. Además, también hay objetos de épocas pasadas como tinajas y un impresionante retablo que se considera uno de los más antiguos y grandes de España.
Mide 1,25 metros de profundidad, 8,5 de ancho y casi 13 de alto, y está inspirado en el extracto del libro 'Fortaleza íbera en Osuna' de Arthut Engel y Pierre Paris. Se ubica en el auditorio nacional, donde puede apreciarse todo su simbolismo en torno a la gratificación de recoger los frutos plantados con mucho esfuerzo y trabajo. Visitar todo el recinto es posible pagando una entrada de 4 euros (a partir de 10 años) o 6 euros (visita guiada).
