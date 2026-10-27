Parece Nueva Zelanda, pero son dos lagos glaciares en el Parque Nacional más antiguo de España: vacas pastando en praderas, picos calizos y queso azul de cueva

En el año 1918 se declaró el primer Parque Nacional de España con esa denominación. Un entorno casi infinito en la Cordillera Cantábrica, entre Asturias, Cantabria y Castilla y León. En aquel entonces se llamó Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, pero luego evolucionó al nombre que conocemos hoy: Parque Nacional de los Picos de Europa.

Cuando alguien se adentra en él, es posible que no sepa exactamente en qué país está. Son paisajes que recuerdan al aislamiento y la enorme biodiversidad de otros como Nueva Zelanda. Pero no, seguimos en España, concretamente en la parte asturiana de los Picos de Europa. Allí se esconden dos de los lagos glaciares más impresionantes del país: Enol, a 1.108 metros de altitud, y Ercina, a unos 1.060. Y un tercer lago estacional, el Bricial, con agua durante el deshielo.

Sara Fernández García

Una basílica tras los lagos

La basílica de Santa María la Real de Covadonga, que dio nombre a la antigua denominación del lugar, es la puerta de entrada a los llamados Lagos de Covadonga. En el año 2003 fueron declarados Reserva de la Biosfera por la Unesco por su singularidad. Se trata de lagos de origen glaciar a los que se accede desde la localidad de Cangas de Onís por una estrecha carretera de montaña de 14 kilómetros y luego rutas de senderismo.

La Basílica de Santa Maria la Real de Covadonga en Cangas de Onís / Istock / Miguel Perfectti

El primero que aparece es el lago Ercina, de ocho hectáreas -lo equivalente a ocho campos de fútbol- pero solo con tres metros de profundidad. Puedes subir a una colina para obtener mejores vistas desde el mirador de Entrelagos. Poco después, el Enol, con una longitud de 750 metros, una anchura de 400 y una profundidad de 25. A través de la neblina, que se desplaza rápidamente sobre el agua, se escuchan los cascabeles de las vacas y el balar de las cabras.

Vacas bebiendo en el lago Ercina, uno de los Lagos de Covadonga / Istock / Miguel Perfectti

Las vacas pastando en las verdes praderas son parte de la postal, que transmite aún más calma cuando sale el sol. Puede ser que el día en que el viajero decida visitar los lagos haya niebla y la visibilidad sea extremadamente baja, por eso lo mejor es ir con tiempo por si esto sucede, esperar tomando un café en alguno de sus bares. Aquí es posible degustar también algunas de las delicias de Asturias, como el queso azul de cueva más emblemático, el Queso Cabrales.

El lago Enol, el segundo lago de Covadonga / Istock / Unaihuiziphotography

El pueblo que da acceso a los lagos

Este tipo de queso con Denominación de Origen Protegida se elabora y madura en el concejo de Cabrales y algunos pueblos de Peñamellera Alta, en el corazón de los Picos de Europa: Arenas, Bulnes, Asiego, Tielve y Sotres en Cabrales; y Oceño, Cáraves y Rozagás en Peñamellera Alta. El queso se madura en el interior de cuevas naturales de caliza en la montaña, donde la humedad ronda el 90% y la temperatura se mantiene siempre fresca.

El Queso Cabrales, Denominación de Origen Protegida / Istock / imv

Desde Cangas de Onís se puede hacer también alguna visita a estos preciosos pueblos. Pero antes, no debe faltar un paseo por el lugar desde donde se accede a los Lagos de Covadonga. Ubicado en a los pies de los Picos de Europa, en el valle que forman los ríos Sella y Güeña, este pueblo es una puerta abierta hacia la naturaleza y la historia. Fue en este lugar donde se estableció la capital del primer Reino de Asturias bajo el mando de don Pelayo en el 722.

El Puente Romano o Puentón de Cangas de Onís / Istock / Andreas Kilian

El Puente Romano de origen medieval, la iglesia de Santa María de la Asunción, la estatua de don Pelayo, la iglesia y dolmen de Santa Cruz o el Parque de la Casa Riera son algunos de los puntos más interesantes dentro de la villa. Aunque sin duda lo más impresionante es el entorno de Covadonga, con el santuario y la santa cueva, los lagos o la basílica. Todo enmarcado entre picos de roca caliza, vacas en los prados y lagos glaciares que parecen de otro mundo.