Parece Noruega o Islandia, pero son acantilados de 50 millones de años en la costa vasca: es un Geoparque Mundial Unesco y tiene una ermita a 100 metros sobre el mar

Famosa por ser el escenario de series como Juego de Tronos y de la película “Ocho apellidos Vascos”, el Flysch de Zumaia es una de las maravillas más conocidas de Euskadi. Flysch viene del alemán flissen, que significa fluir o deslizar. Debido a la diferencia de dureza entre las capas, la erosión actúa mucho más rápido en los extractos blandos, lo que provocó que las rocas se deslicen y forman un relieve muy característico. Se encuentra por la costa de Gipuzkoa dentro del Geoparque de la costa vasca conocido oficialmente como Geoparque Mundial por la Unesco en el año 2015, pasando por los municipios Zumaia, Deba y Mutriku.

Adriana Fernández

Parece Noruega o Islandia por su mezcla perfecta de relieve accidentado, erosión marina y clima húmedo, pero son acantilados de más de 50 millones de años. Mucho más allá de su belleza tan característica, estos acantilados te llevarán al pasado. En sus rocas está grabado el límite K/Pg, una fina línea negra de iridio que sirve como prueba científica del impacto del meteorito que extinguió hace más de 66 millones de años a los dinosaurios.

Zumaia flysch. Guipúzcoa / Istock / Eloi_Omella

Flysch de Zumaia: un paisaje de película

Dentro del propio Geoparque se encuentra la Cueva de Ekain, declarada Patrimonio de la Humanidad en 2008 por su excepcional conjunto de pinturas rupestres paleolíticas. Uno de los puntos más famosos de Zumaia es la playa de Itzurun, aquí las capas de roca están en posición vertical y muestras millones de años de historia geológica, incluyendo la capa negra que señala la extinción de los dinosaurios.

El Dato Mide unos 270 metros de largo y está rodeada de arena fina dorada. Es ideal para practicar deportes como el surf o el bodyboard por su fuerte oleaje del mar Cantábrico.

Uno de los enclaves más salvajes y característicos del Geoparque de la Costa Vasca, es la Playa de la Sakoneta. Se encuentra en el municipio de Deba y destaca por sus impresionantes acantilados y por tener una de las rasas mareales más grandes de toda la costa, formadas por capas alternas de capa dura y blandas conocidas como flysch.

Lo que te recomendamos Puedes recorrer los acantilados por los senderos de la costa o tomar paseos en barco que salen desde el puerto de Zumaia para ver las formaciones desde el mar.

La Ermita de San Telmo es uno de los monumentos más icónicos y fotografiados de la costa vasca, situada al borde del espectacular acantilado de Zumaia, a 100 metros sobre el mar. Esta pequeña capilla del siglo XVI está dedicada al santo patrón de los marineros. Es mundialmente conocida tanto por sus vistas privilegiadas al fenómeno geológico del Flysch y a la playa de Itzurun, como por haber sido el escenario de la famosa boda en la película “Ocho apellidos vascos”.

Ermita de San Telmo / Istock / gustavomunoz

La ermita suele estar cerrada al público la mayor parte del año, abriéndose exclusivamente durante las fiestas locales de San Telmo. Su arquitectura es muy sencilla, muy popular de las construcciones rurales católicas y costeras del País Vasco. Dentro encontrarás un retablo tallado en madera que tiene la peculiaridad de estar sin policromar ni dorar.

Sede de la cofradía Desde el siglo XVII se convirtió en el hogar espiritual de la Cofradía de Mareantes de San Telmo, el gremio local de marineros y pescadores.

El emblemático plato de Flysch

El verdadero emblema gastronómico de la costa de Flysch es su exquisito pulpo, convirtiéndose en el verdadero rey de la cocina local. Es muy típico verlo en varios platos como en su famosa sopa de pulpo, tradicionalmente elaborada utilizando pulpo que ha sido previamente secado al sol, lo que le da un sabor a mar intenso, concentrado y único. El pulpo servido a la brasa o la plancha acompañado con patatas es uno de los pintxos más famosos en los bares del pueblo.

pulpo de Zumaia / Istock / grahamheywood

Más allá de su pulpo también tienen otros platos con sabores que te dejarán con ganas de probar más como sus chipirones en tinta o a lo Pelayo, pescados en la propia bahía y en la desembocadura del río Urola. Y no te puedes ir del pueblo sin probar el Txakoli, un verdadero festín marinero que se acompaña obligatoriamente con el vino blanco local con Denominación de Origen de la vecina Getaria.