Parece Noruega, pero es Galicia: los impresionantes fiordos españoles que tienes que visitar una vez en la vida
De una belleza arrolladora, son una de las mayores maravillas geográficas que encontramos en territorio español.
Cuando pensamos en fiordos, lo primero que nos viene a todos a la cabeza son esos impresionantes parajes de los países nórdicos, con grandes acantilados de paredes verticales, donde extensas masas de agua salada que se adentran al interior del continente. Si bien son un destino soñado por muchos, es menester saber que en España también hay parajes naturales que no les tienen nada que envidiar, y que están mucho más al abasto.
Uno de estos parajes naturales españoles donde poder descubrir fiordos se encuentra en Galicia, más concretamente en la zona de la Ribeira Sacra, donde el río Sil ha creado uno de los fiordos más espectaculares de la península, con un impresionante cañón que se puede recorrer en catamarán. Pero, a diferencia de los fiordos de los países escandinavos, formados por la erosión de glaciares, el cañón del río Sil se formó por la actividad de las placas tectónicas, con la fracturación de la corteza terrestre.
Estos parajes, de paredes casi verticales, han sido testigos de la historia gallega desde la época de los romanos, quienes comenzaron a cultivar las vides en las laderas del cañón. Siglos después, fueron monjes los que, buscando lugares apartados para rezar, se asentaron en el lugar, llevándolos más adelante a la fundación de monasterios y al cultivo de la vid.
Aunque puede parecer que esta zona de tan difícil acceso y con laderas tan empinadas sea el menos indicado para el cultivo de viñedos, la verdad es que la inclinación de estas laderas, así como su orientación y el clima de la zona, hacen que sea un lugar idóneo para la producción de vino. Todo esto convierte la región de los cañones del Sil en un punto clave para el enoturismo.
A lo largo de las amplias curvas de los meandros del cañón se extienden sus dos paredes, elevándose a casi quinientos metros en algunos puntos. En ellas, la fauna y la flora han sabido adaptarse para poder habitarlas, con una gran presencia de aves rapaces, o especies vegetales como robles y castaños.
Gracias a esta escarpada orografía, y el hecho de que es un río muy caudaloso, el Sil ha sido aprovechado para la producción de energía hidráulica, con embalses a lo largo de cañón, que permiten que el agua avance lentamente y sea navegable. Por eso, una de las mejores opciones para descubrir este maravilloso entorno es abordo de alguno de los catamaranes que navegan estas aguas, los cuales podemos embarcar en diferentes embarcaderos repartidos por el cañón.
Uno de estos catamaranes es el que lleva Viajes Hemisferios, con salida desde el embarcadero de Santo Estevo. A lo largo de su trayecto por el cañón del Sil, que comienza en su parte más abrupta, podremos observar cantidad de viñedos pertenecientes a la Denominación de Origen Ribeira Sacra; además de maravillarnos con la grandiosidad del cañón, todo acompañado por las explicaciones de un guía. Una peculiaridad de esta ruta, de una duración aproximada de 90 minutos, es la visita al Monasterio de Santa Cristina, que está escondido por en medio del bosque.
Aparte de los paseos en catamarán, hay un gran abanico de actividades para descubrir la naturaleza e historia de la zona; con una gran variedad de senderos, la mayoría de ellos homologados, los cuales nos llevan desde las planicies de prados y pastos hasta las zonas más profundas del cañón, así como por antiguos monasterios y pueblos rurales. También existe la opción de hacer una ruta por las varias bodegas y viñedos de la zona, donde se explica todo acerca de los vinos de la región a la vez que hace una degustación de ellos.
