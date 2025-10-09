Parece Noruega, pero es Galicia: los impresionantes fiordos españoles que tienes que visitar una vez en la vida

Aparte de los paseos en catamarán, hay un gran abanico de actividades para descubrir la naturaleza e historia de la zona; con una gran variedad de senderos, la mayoría de ellos homologados, los cuales nos llevan desde las planicies de prados y pastos hasta las zonas más profundas del cañón, así como por antiguos monasterios y pueblos rurales. También existe la opción de hacer una ruta por las varias bodegas y viñedos de la zona, donde se explica todo acerca de los vinos de la región a la vez que hace una degustación de ellos.