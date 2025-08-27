Parece Noruega, pero es España: los fiordos más espectaculares de Europa están en un pueblo de Segovia con un cañón de 27 kilómetros

Cuando pensamos en fiordos, la mente se nos va directa a Noruega y a sus aguas heladas, paredes verticales y paisajes que parecen dibujados por gigantes. Pero lo sorprendente es que no hace falta viajar tan lejos para encontrar un espectáculo natural de ese calibre. En pleno corazón de Segovia, en el municipio de Sepúlveda, se esconde un cañón de 27 kilómetros que nada tiene que envidiar a los paisajes nórdicos. Se trata de las Hoces del Río Duratón, un Parque Natural donde el río ha ido tallando la roca durante millones de años hasta crear un escenario de acantilados, meandros y paredes de hasta 100 metros de altura.