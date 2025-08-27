Parece Noruega, pero es España: los fiordos más espectaculares de Europa están en un pueblo de Segovia con un cañón de 27 kilómetros
Los fiordos noruegos castellanos demuestran que no hace falta viajar lejos para disfrutar de paisajes completamente enigmáticos.
Cuando pensamos en fiordos, la mente se nos va directa a Noruega y a sus aguas heladas, paredes verticales y paisajes que parecen dibujados por gigantes. Pero lo sorprendente es que no hace falta viajar tan lejos para encontrar un espectáculo natural de ese calibre. En pleno corazón de Segovia, en el municipio de Sepúlveda, se esconde un cañón de 27 kilómetros que nada tiene que envidiar a los paisajes nórdicos. Se trata de las Hoces del Río Duratón, un Parque Natural donde el río ha ido tallando la roca durante millones de años hasta crear un escenario de acantilados, meandros y paredes de hasta 100 metros de altura.
Un cañón con historia geológica y humana
El Río Duratón nace en Somosierra, en la provincia de Madrid, y a lo largo de su recorrido va modelando el paisaje segoviano hasta crear, a la altura de Sepúlveda, uno de los cañones más impresionantes de la Península Ibérica. La erosión de la roca caliza ha dado lugar a hoces y meandros que recuerdan a los fiordos escandinavos, aunque aquí el agua fluye con más calma y tienen un aura castellana particular.
Pero las Hoces no son solo un espectáculo geológico, también son un lugar cargado de historia. En lo alto de sus cortados se conservan ermitas medievales como la de San Frutos, patrón de Segovia, construida en el siglo XI sobre un promontorio que domina todo el cañón. Pasear por sus alrededores es viajar a un tiempo pasado a través de ruinas monásticas, restos arqueológicos y leyendas que todavía forman parte de la tradición local.
El hogar del buitre leonado
Uno de los grandes atractivos de este Parque Natural es su fauna. Las paredes verticales de las hoces son el lugar perfecto para la nidificación del buitre leonado, que aquí cuenta con una de las colonias más grandes de Europa. No es raro levantar la vista y ver decenas de ellos planeando a la vez, dibujando círculos en el aire mientras buscan corrientes térmicas. Es un auténtico espectáculo, incluso para aquellos que (como yo) nunca han estado interesados en las aves.
Junto a los buitres también habitan alimoches, águilas reales y halcones peregrinos, lo que convierte a la zona en un paraíso para los amantes de la ornitología. Y en las aguas tranquilas del río, nutrias y peces autóctonos recuerdan que la biodiversidad aquí sigue intacta.
Rutas a pie y en piragua
El Parque Natural de las Hoces del Río Duratón es perfecto para explorar tanto a pie como desde el agua. Entre las rutas de senderismo más famosas está la que lleva hasta la Ermita de San Frutos, un camino sencillo que regala panorámicas espectaculares del cañón. También destaca la Senda Larga, que recorre varios kilómetros del parque atravesando encinares y cortados, ideal para quienes buscan un paseo más completo.
Si lo que prefieres es vivir el río desde dentro, las rutas en piragua o kayak son una experiencia inolvidable. Navegar entre las paredes de caliza de más de 100 metros, con los buitres sobrevolando y el silencio del cañón solo roto por el sonido de los remos, es probablemente la mejor forma de entender la magnitud del lugar. Estas actividades están reguladas para proteger la fauna, especialmente en época de cría, pero varias empresas de la zona organizan excursiones con guías especializados.
La puerta de entrada
Aunque las hoces son las protagonistas, la villa de Sepúlveda merece su propia visita. Declarada Conjunto Histórico-Artístico, es uno de esos pueblos castellanos que todavía conservan su aire medieval, con casas de piedra y un patrimonio románico de primer nivel. Sus iglesias, como la de El Salvador, son de las más antiguas de la provincia y completan un recorrido que combina naturaleza y cultura.
Además, Sepúlveda es el mejor lugar para disfrutar de la gastronomía segoviana. Aquí se sirve el famoso cordero lechal asado en horno de leña, acompañado de vino de la Ribera del Duero y postres caseros que ponen la guinda a cualquier excursión.
Un espacio protegido que hay que cuidar
Las Hoces del Río Duratón fueron declaradas Parque Natural en 1989, lo que garantiza su protección frente a la presión turística. El acceso a algunas zonas está regulado y es necesario contar con permiso para ciertas actividades, especialmente en temporada alta. El objetivo es claro, y es preservar tanto el entorno natural como la fauna que lo habita, evitando que la masificación ponga en riesgo este paraíso.
Un fiordo castellano
Puede que Noruega tenga fiordos más conocidos, pero Segovia guarda un secreto que sorprende a todo el que lo descubre. Las Hoces del Río Duratón son un lugar donde la naturaleza se muestra en todo su esplendor. Un espacio que demuestra que no hace falta viajar miles de kilómetros para sentirse en un paisaje épico. Basta con llegar a un pequeño pueblo de Castilla y León y dejarse llevar por la magia del río Duratón, el fiordo más inesperado de España.
