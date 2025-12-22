Parece el norte de España, pero está en Andalucía: el pueblo blanco que, cuando nieva, se convierte en una escapada invernal perfecta

Olvera no se entiende sin la Sierra de Grazalema, uno de los espacios naturales más singulares de Andalucía. Este parque natural, compartido entre Cádiz y Málaga, es conocido por ser una de las zonas con mayor pluviometría de la Península Ibérica, lo que explica su paisaje verde, abrupto y poco habitual en el sur. Las sierras calizas, los barrancos y los bosques de pinsapos crean un entorno que en invierno se vuelve más húmedo, más frío y, en ocasiones puntuales, también blanco. Esa combinación de altitud, relieve y clima es la que permite que pueblos como Olvera ofrezcan, algunos días al año, una estampa que recuerda más al norte que al sur.