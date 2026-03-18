Parece la Selva Negra, pero es España: un precioso hayedo con árboles de 40 metros de altura declarado Reserva de la Biosfera perfecto para una ruta de senderismo

También existen rutas que conducen a miradores naturales como el Mirador de Zamariain o a cumbres emblemáticas del Pirineo navarro como el Pico de Orhi. Otro punto de interés se encuentra en Real Fábrica de Armas de Orbaizeta, cuyas ruinas industriales del siglo XVIII se integran hoy de forma sorprendente en medio de la vegetación. Y para los que necesitan más incentivos para dar un largo paseo entre la naturaleza, destacar que al final siempre hay una recompensa: en los pueblos del entorno hay una rica gastronomía profundamente ligada a la montaña con platos tradicionales como las migas de pastor, la trucha a la navarra, los guisos de caza o los quesos artesanos.