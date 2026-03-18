Parece la Selva Negra, pero es España: un precioso hayedo con árboles de 40 metros de altura declarado Reserva de la Biosfera perfecto para una ruta de senderismo
Este territorio es uno de los hayedos más grandes y mejor conservados del continente: al norte de España, se puede disfrutar de una de las selvas más bonitas y extensas de toda Europa.
Muy cerca de la frontera con Francia, se extiende uno de los grandes santuarios naturales de la península: un inmenso bosque que supera las 17.000 hectáreas, está considerado el segundo hayedo-abetal más extenso y mejor conservado de Europa, solo por detrás de la célebre Selva Negra. Caminar por sus senderos supone adentrarse en un entorno donde apenas se escucha más que el crujido de las hojas secas y el sonido constante de pequeños arroyos que atraviesan el bosque.
Hayas y abetos dominan la vista aérea de la zona, acompañados por robles, abedules y sauces que dibujan matices según la altitud y la humedad. En el sotobosque, helechos y musgos tapizan el suelo con una textura esponjosa que conserva la humedad atlántica. Una fantasía donde la fauna goza de libertad: ciervos, corzos, jabalíes... Del mismo modo, es declarada Zona de Especial Protección para las Aves, ya que es refugio para especies cada vez más escasas en otros puntos del continente: el picamaderos negro, el pico dorsiblanco o los distintos carpinteros.
Es a los pies de las cimas de Astobizkar y Ortzantzurieta donde se extiende la Selva de Irati. Gran parte de este bosque conserva un estado virgen o semivirgen, algo poco común en Europa occidental. La combinación entre la orografía montañosa, la gestión tradicional de los habitantes de la zona y diversas figuras de protección ambiental ha permitido preservar un ecosistema que hoy constituye uno de los grandes tesoros naturales del Pirineo navarro.
La selva más extensa y mejor conservada del continente
La puerta de entrada a este espacio natural suele situarse en pueblos cercanos como Ochagavía o Orbaizeta. Ambos conservan un marcado carácter rural y resultan ideales para completar la visita con la gastronomía local y el ambiente tranquilo de las montañas navarras. Por si fuera poco, dentro de este espacio natural se encuentran varias áreas especialmente protegidas, como la Reserva Natural de Mendilatz, la Reserva Natural de Tristuibartea y la Reserva Integral de Lizardoia.
Un edén del senderismo en Navarra: puntos de interés
Esta última destaca por conservar algunos de los bosques más antiguos del lugar, con ejemplares que superan los 40 metros de altura y que constituyen un auténtico laboratorio natural para el estudio de los ecosistemas forestales. Asimismo, este entorno es también un destino muy apreciado por quienes disfrutan del senderismo. La selva cuenta con numerosas rutas señalizadas que permiten recorrer el bosque: uno de los recorridos más conocidos comienza en el Embalse de Irabia.
También existen rutas que conducen a miradores naturales como el Mirador de Zamariain o a cumbres emblemáticas del Pirineo navarro como el Pico de Orhi. Otro punto de interés se encuentra en Real Fábrica de Armas de Orbaizeta, cuyas ruinas industriales del siglo XVIII se integran hoy de forma sorprendente en medio de la vegetación. Y para los que necesitan más incentivos para dar un largo paseo entre la naturaleza, destacar que al final siempre hay una recompensa: en los pueblos del entorno hay una rica gastronomía profundamente ligada a la montaña con platos tradicionales como las migas de pastor, la trucha a la navarra, los guisos de caza o los quesos artesanos.
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