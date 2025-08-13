Parece México, pero es España: el cenote más espectacular de Europa está en la región más infravalorada del país

En los Chorradores de Navarrés encontraremos numerosas cascadas de diferentes tamaños, además de pasarelas de madera donde pasear y disfrutar del entorno. Una de las actividades más destacables a realizar es la ruta de senderismo de los Chorradores de Navarrés. Esta nos permite apreciar ubicaciones de gran valor como la fuente del azud, o acercarnos al Pozo de las Quebradas, que destaca por sus aguas termales ricas en hierro. Es importante destacar que no se permite el baño o acampar en la zona, de esta manera se consigue que el entorno conserve su belleza natural y se mantenga en condiciones intactas.