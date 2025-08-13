Parece México, pero es España: el cenote más espectacular de Europa está en la región más infravalorada del país
Uno de los lugares más mágicos de nuestro país, perfecto para una escapada de fin de semana rodeado de naturaleza y paisajes únicos en España.
Países como México siempre esconden ubicaciones increíbles y paisajes naturales que parece sacadas de otro planeta. La gastronomía, el entorno, las festividades o el clima son solo algunos de los motivos que hacen de este país, un lugar único en el mundo. Uno de esos paisajes son los populares cenotes, enormes cavidades rodeadas por vegetación y rocas donde en su interior podemos encontrar lagos de todos los tamaños con aguas cristalinas. Estos surgen por el desprendimiento del techo de la propia cavidad, revelando huecos enormes donde podemos encontrar piscinas naturales ahora iluminadas.
Estos cenotes son sumamente populares debido a su belleza y rareza, pero sobre todo por brindarnos la posibilidad de darnos un baño en un lugar único en el mundo. México es sin duda el lugar ideal para disfrutar de esta maravilla natural, pero no es necesario viajar al otro lado del charco para poder visitarlos. Existe un lugar en España que cuenta con un cenote increíble, perfecto para admirar una de las muchas maravillas naturales de nuestro país.
Hablamos de los Chorradores de Navarrés, en Valencia. Los Chorradores de Navarrés es un paisaje protegido que se encuentra en el barranco del Barcal. Presentan una gran cantidad de vegetación selvática además de unas aguas turquesas increíbles. Sin duda un plan perfecto para una escapada natural de fin de semana, ideal para los amantes de la naturaleza.
Una obra de arte natural en España
El paisaje es un auténtico espectáculo natural donde podemos encontrar una amplia variedad de vegetación como almeces, chopos e higueras, además de poder compartir espacio con especies animales como el martín pescador o el cangrejo de río. Este amplio catálogo de la fauna y flora del lugar es solo uno de los motivos por los que este lugar cuenta con un gran valor natural para los alrededores.
En los Chorradores de Navarrés encontraremos numerosas cascadas de diferentes tamaños, además de pasarelas de madera donde pasear y disfrutar del entorno. Una de las actividades más destacables a realizar es la ruta de senderismo de los Chorradores de Navarrés. Esta nos permite apreciar ubicaciones de gran valor como la fuente del azud, o acercarnos al Pozo de las Quebradas, que destaca por sus aguas termales ricas en hierro. Es importante destacar que no se permite el baño o acampar en la zona, de esta manera se consigue que el entorno conserve su belleza natural y se mantenga en condiciones intactas.
Cómo llegar
Para acceder a los Chorradores de Navarrés podemos hacerlo siguiendo diferentes rutas. En caso de salir desde Navarrés tomaremos la carretera CV-580, lo que nos tomará aproximadamente 5 minutos en coche. Si por otro lado nuestro viaje comienza en la propia ciudad de Valencia, la mejor ruta será siguiendo las carreteras A-7 y CV-560, con un viaje de alrededor de 1 hora y 10 minutos.
El acceso a este paisaje natural está regulado y es necesario pagar una entrada para visitarlo. Además, cuenta con una zona habilitada para dejar tu vehículo, protegiendo de esta manera el entorno.
