Parece Marte, pero está en Huelva: la comarca con un río de agua roja y una tradición minera con más de 5.000 años de historia

¿Nunca has sentido que estabas como en otro planeta? En esta comarca de Huelva se ha reconocido que pisar sus tierras es como pisar el mismísimo planeta de Marte. Al caminar por estos parajes, el viajero tiene la sensación de haber cruzado una línea que separa lo conocido de un mundo primitivo, casi intacto, donde la naturaleza se expresa sin filtros. La peculiar coloración del agua de esta comarca convierte el cauce en una de las imágenes más impactantes de la península ibérica... ¿Te haces una idea de qué lugar estamos hablando?