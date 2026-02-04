Parece Marte, pero está en Huelva: la comarca con un río de agua roja y una tradición minera con más de 5.000 años de historia
En ocasiones soñar con las estrellas está más cerca de lo que pensamos: hay una comarca en Huelva que te hará sentir como en Marte y cuya historia envuelve a cualquier viajero.
¿Nunca has sentido que estabas como en otro planeta? En esta comarca de Huelva se ha reconocido que pisar sus tierras es como pisar el mismísimo planeta de Marte. Al caminar por estos parajes, el viajero tiene la sensación de haber cruzado una línea que separa lo conocido de un mundo primitivo, casi intacto, donde la naturaleza se expresa sin filtros. La peculiar coloración del agua de esta comarca convierte el cauce en una de las imágenes más impactantes de la península ibérica... ¿Te haces una idea de qué lugar estamos hablando?
La minería ha definido la forma de vida desde antes de lo que podamos recordar. Fenicios, romanos, británicos y generaciones enteras de mineros han extraído de estas tierras cobre, hierro y otros metales, dejando tras de sí un patrimonio industrial único. Antiguos ferrocarriles mineros, casas de ingenieros y museos al aire libre permiten comprender cómo esta actividad transformó la economía y la sociedad local. Cada rincón de esta comarca cuenta historias de trabajo duro y avances tecnológicos en un entorno que es de otro planeta, aunque está en Andalucía.
Es la provincia de Huelva, tierra de marismas y playas atlánticas, la que guarda las conocidas como Minas de Riotinto. Con poco menos de 4.000 habitantes, se considera la zona de explotación minera continua más antigua del mundo. Oro, plata y cobre han sido extraídos durante siglos de un subsuelo que hoy se muestra rojizo, atrayendo a cientos de viajeros cada año para apreciar la belleza del entorno.
La comarca onubense que parece de otro planeta
Su paisaje extremo ha llamado la atención de científicos de todo el mundo a lo largo de los años. El color rojo del río Tinto, provocado por su acidez y la presencia de metales pesados, ha convertido este lugar en un laboratorio natural donde la NASA y la Agencia Espacial Europea han realizado estudios para comprender cómo podría existir vida en Marte. La realidad es que sus características geoquímicas y mineralógicas son extraordinariamente similares a las del planeta rojo.
Qué hacer en la explotación minera más antigua del mundo
El Museo Minero está instalado en un antiguo hospital restaurado, mientras que el ferrocarril turístico recupera parte del trazado decimonónico que conectaba las minas con el puerto de Huelva. La visita más completa del Parque Minero de Riotinto se puede hacer por un precio de 26 euros por adulto. Pero si eres de los que prefiere inspeccionar la zona y pasear, sus paisajes sacados de una película 'western' prometen no decepcionar, además de que permite la observación de aves, rutas de senderismo y multitud de actividades al aire libre.
A día de hoy podemos decir que la comarca ha sabido reinventarse como destino para turistas curiosos, amantes de la geología, la historia y los paisajes extremos.
