Parece el Mar Muerto pero está en España: el paraíso de playa que esconde la única laguna rosa del Mediterráneo

Es uno de los humedales más importantes de la provincia. Y lo más curioso de todo es su característico color rosa, que tanto recuerda a lugares de otras latitudes, como las aguas del Mar Muerto. De lejos, es más que abrumador, y de cerca, mucho más tenue. Se debe a la Dunaliela salina, una especie de alga microscópica cuyos pigmentos son los que tiñen el agua de color rosa.