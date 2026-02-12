Parece el Mar Muerto pero está en España: el paraíso de playa que esconde la única laguna rosa del Mediterráneo
En realidad no es una, sino dos las lagunas que esconde el litoral español y que son únicas a este lado del planeta.
Resulta curioso que uno de los destinos más populares de España, sobre todo el verano, esconda todavía un tesoro que casi nadie conoce. Como un secreto muy bien guardado a orillas del Mediterráneo que pasa casi desapercibido si no fuera por su característico color rosa.
Hablamos de la Comunidad Valenciana, y más concretamente de Alicante. Ahí, en el sur de la provincia, en la comarca de La Vega Baja, se esconde un paisaje natural que, si no te lo dicen, parece artificial por su peculiar tonalidad. Y qué va, nada más lejos de la realidad.
El secreto mejor guardado de Alicante
Se trata del Parque Natural de las Lagunas de la Mata, un paraíso natural que ocupa varios términos municipales: desde Torrevieja y Guardamar del Segura, a Los Montesinos y Rojales.
Y la zona más interesante es la de las lagunas: 1.400 hectáreas de lago rosa dividido en dos que están separadas por El Chaparral, nombre con el que se conoce al anticlinal que hay justo en medio de ambas.
Como el Mar Muerto, pero en España
Es uno de los humedales más importantes de la provincia. Y lo más curioso de todo es su característico color rosa, que tanto recuerda a lugares de otras latitudes, como las aguas del Mar Muerto. De lejos, es más que abrumador, y de cerca, mucho más tenue. Se debe a la Dunaliela salina, una especie de alga microscópica cuyos pigmentos son los que tiñen el agua de color rosa.
Y si en verano las lagunas se ven más rosas todavía es debido a los altos niveles de concentración de sales de esta agua. Es, toda esa cantidad de sal, la que precisamente ayuda a esta alga a protegerse del sol. Misterio resuelto.
Salinas naturales
Las lagunas son, por un lado, una explotación salinera. Y, por el otro, un área importante de nidificación e invernación para un centenar de aves, entre ellas, patos, cigüeñuelas o flamencos, posiblemente el más abundante.
Es por eso que el parque natural es un espacio protegido por su alto valor medioambiental. Y un lugar ideal para disfrutar de atardeceres únicos en la Comunidad. Porque no hay ningún sitio más así, capaz de teñir de rosa el horizonte mientras el sol se pone en todo su esplendor al atardecer al mismo tiempo que los pequeños cristales de sal brillen con mil destellos al caer el día. Y eso lo hace realmente especial.
