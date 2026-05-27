Parece Londres pero está en España: la desconocida calle de Canarias que recuerda al barrio de Notting Hill, con casas de colores muy Wes Anderson y un edificio histórico Bien de Interés Cultural

Lo sabemos. Las comparaciones son odiosas, pero es que hay casos en los que resulta imposible (pero imposible de verdad) no acordarse de otros lugares del mundo cuando se está de viaje por unos motivos u otros.

Y en este caso, es inevitable pensar en el barrio de Notting Hill, posiblemente una de las zonas residenciales más apetecibles del mundo para vivir (da igual si tienes 30, 50 o más de 60 años).

Redacción Viajar

En mi último viaje a Canarias, he descubierto una calle que es idéntica a las que forman el barrio londinense. De viviendas unifamiliares adosadas, de solo dos o tres plantas como mucho (solo en algunos de los casos), y fachadas de colores, unos más llamativos, otros en tonos más pastel. Y todas preciosas.

Esto es Notting Hill. / Istock

Se trata de la calle Enrique Wolfson, una minúscula avenida de apenas 80 números situada en el barrio de Las Mimosas, de Santa Cruz de Tenerife. Y aunque tiene alrededor de 800 metros, la parte más bonita es la que se encuentra en uno de los extremos de la calle.

La historia que hay detrás de esta preciosa calle

La calle es algo así como un homenaje a la figura de Wolfson, un empresario ruso que llegó a Tenerife en el siglo XIX después de una larga travesía, y se enamoró de la isla. Contribuyó al desarrollo urbano y arquitectónico de la isla, coincidiendo con una etapa dorada en la evolución cultural de Santa Cruz.

Y esto es Santa Cruz de Tenerife. / Noelia Santos

De hecho, esta hilera de viviendas unifamiliares en las que dan ganas de quedarse a vivir, se construyó en 1933, justo en una época de diseño marcado por el Racionalismo y el Art Decó, que dejaron una huella imborrable en la ciudad. Y esta calle, no solo el tramo de las viviendas de colores, sino toda ella, es uno de sus mejores legados.

Del Racionalismo a colonialismo neocanario

De aquella época es también uno de los edificios más icónicos a este lado de la isla, un lugar que sigue siendo todo un emblema de los años dorados del turismo que comenzaba a llegar a Tenerife, a pesar de que acaba de cumplir 75 años.

Una calle que transita entre el Racionalismo y el Art Decó / Noelia Santos

Es el Iberostar Grand Hotel Mencey, situado precisamente en uno de los extremos de la calle, junto a las casas de colores, pero que, sin embargo, no tiene nada que ver con la estética racionalista que domina el barrio. Lo suyo es de otro nivel.

Fue construido como sitio de encuentro para personalidades de la alta sociedad y la política de la época, y su filosofía se ha mantenido fiel desde entonces a ese espíritu de hospitalidad de alto nivel (es el único cinco estrellas de Santa Cruz de Tenerife, por eso es el favorito de las celebrities y personalidades más famosas hoy en día).

Su estética responde a un tipo de construcción más bien neocanaria, como si hubiera sido sacado de otro tiempo mucho anterior al suyo. Desde la fachada de aires coloniales al majestuoso patio que da la bienvenida desde el lobby del hotel, aunque su gran secreto son los incontables elementos originales que todavía conserva de cuando se levantó (desde la barra acolchada del bar, los techos de escayola, suelo de piedra, balcones de madera…). No es de extrañar que lleve el apellido 'Heritage' y que esté declarado Bien de Interés Cultural. Y eso, no lo habías visto venir.