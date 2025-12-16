Parece Laponia, pero está en Cádiz: el pueblo blanco que querrás visitar esta Navidad tiene los paisajes nevados más bonitos de Andalucía

Entre sus edificios destacan la Iglesia barroca de Nuestra Señora de la Aurora, que se alza en su Plaza de España y que funcionó como fortaleza en la Guerra de la Independencia; la Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, del siglo XV, levantada sobre un templo mudéjar; y el Museo de Artesanía Textil, donde se exponen sus famosas mantas. Un poco más allá se encuentran las ermitas del Calvario, un rincón de leyenda cubierto de vegetación en lo alto de la Sierra del Endrinal, y de Los Ángeles.