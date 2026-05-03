Parece Jordania, pero es España: una cantera de origen romano excavada completamente en piedra que tiene a toda España con la boca abierta
El Coto de las Canteras es una antigua cantera de origen romano cuya forma actual sorprende más por lo que falta que por lo que se construyó.
Si estás por Osuna y te sales un poco del centro, hay un lugar que te va a sorprender porque es lo último que esperas encontrar en la zona. El Coto de las Canteras es una antigua cantera, pero cuando llegas no lo parece. Son paredes de piedra enormes, cortes verticales y un espacio que impresiona por su forma.
Más que un monumento, el Coto de las Canteras es un espacio excavado. Tallado directamente en la roca a lo largo de siglos, hasta adquirir una forma que hoy resulta difícil de asociar con su función original.
Un proceso de extracción que fue modelando el espacio
Las paredes verticales y los cortes limpios en la piedra recuerdan a estructuras más monumentales. Pero su origen es mucho más funcional.
Se trata de una antigua cantera de hace más de 2.000 años. En aquella época habitaban en la zona los turdetanos, uno de los pueblos prerromanos más avanzados de la Península Ibérica, que se aprovechaban de los materiales que podían extraer de allí. Después, llegaron los romanos, con técnicas más avanzadas, y de aquí tomaron la piedra para construir murallas, teatros y calzadas de la antigua ciudad de Urso, que hoy es Osuna.
Con el tiempo, fue perdiendo utilidad, pero en el siglo XVI la actividad se intensificó.
Lo que hoy se ve en este rincón de Sevilla es el resultado de siglos retirando bloques de piedra que luego se utilizarían en otros lugares.
Pese asu antigüedad, casi todas las obras son del año 2004 y fueron esculpidas por Francisco Valdivia Gómez, quien se inspiró en el antiguo arte íbero. Algunas de las más destacables son la estatua en el prótomo íbero de carnero de la ciudad o 'El guardián del Coto Las Canteras', el león más representativo.
Por la estética tan particular del conjunto, suele compararse con una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno: Petra.
Y es normal pensarlo, porque se asemejan por la piedra tallada, los grandes frentes rocosos, la sensación de que el espacio fue excavado más que construido... Pero la diferencia es clara por su origen. Petra es una ciudad esculpida con intención arquitectónica y simbólica. El coto de Osuna, en cambio, responde a una lógica completamente práctica.
Un espacio que ha cambiado de función con el tiempo
Con el paso de los siglos, el coto ha tenido distintos usos y ha sido reinterpretado en función de las necesidades de cada momento. Hoy, ese carácter abierto y la acústica natural que generan las paredes de piedra han convertido el espacio en un escenario ocasional para eventos culturales.
El Coto de las Canteras se puede recorrer sin demasiada planificación, pero hay algunos detalles que conviene tener en cuenta para aprovechar bien la visita. No es un recinto cerrado al uso (aunque requiere de la compra de entrada), así que la experiencia depende bastante de cómo te muevas por el espacio.
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