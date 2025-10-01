Parece Italia, pero es España: La ciudad romana más espectacular de España está en Castilla-La Mancha y es Bien de Interés Cultural

Entre monumento y monumento aparece en Cuenca a menos de una hora de Madrid, el yacimiento arqueológico de Segóbriga. Es uno de los conjuntos más importantes de toda la Meseta castellana, que muestran la monumentalidad de la que gozaba la península durante la ocupación romana. Es un lugar digno de visitar porque, además, el entorno paisajístico está prácticamente intacto, por lo que se comprende mucho mejor cómo habría sido esta ciudad.