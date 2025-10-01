Parece Italia, pero es España: La ciudad romana más espectacular de España está en Castilla-La Mancha y es Bien de Interés Cultural
Visitar este lugar es como trasladarse al antiguo Imperio Romano, pero sin salir de España y a solo un paso de Madrid.
Los madrileños tienen la posibilidad de visitar cientos de lugares impresionantes que están muy cercanos a la capital. Sin necesidad de coger un vuelo de varias horas, nos encontramos con lugares de gran importancia histórica, cultural y paisajística. De hecho, a veces da incluso la sensación de estar viajando a otros lugares del mundo como a Italia a través de restos romanos o incluso a una isla del Caribe mediante las idílicas playas mediterráneas.
Entre monumento y monumento aparece en Cuenca a menos de una hora de Madrid, el yacimiento arqueológico de Segóbriga. Es uno de los conjuntos más importantes de toda la Meseta castellana, que muestran la monumentalidad de la que gozaba la península durante la ocupación romana. Es un lugar digno de visitar porque, además, el entorno paisajístico está prácticamente intacto, por lo que se comprende mucho mejor cómo habría sido esta ciudad.
El yacimiento que visitar a un paso de Madrid
Las 'ruinas de Cabeza de Griego' que forman parte de Segóbriga son Bien de Interés Cultural desde 1931 y están protegidas al considerarse Patrimonio de Castilla-La Mancha. Caminar por allí es tener la sensación de estar en la mismísima Roma, con zonas que están incluso mejor conservadas que en la que fuera capital del Imperio. Esta ciudad fue capital del lapis specularis, un yeso traslúcido que se utilizaba para fabricar ventanas.
Fue la riqueza de este mineral la que hizo de Segóbriga una ciudad muy rica que abastecía toda la cuenca mediterránea. Ahora, más de dos mil años más tarde, se puede recorrer su trazado urbano como si todos sus edificios siguieran todavía en pie. Sus restos excavados dejan entrever todos los edificios públicos, incluyendo el impresionante anfiteatro, con capacidad para 5.500 personas, muchas más que las que habitan hoy en Saelices, el pueblo más cercano.
Todo el conjunto queda completo con las termas monumentales, la basílica, el foro y el teatro, que conserva gran parte de la cavea. A modo de curiosidad, el nombre de Segóbriga proviene de la leyenda de su fundación. Se dice que fue un personaje llamado Sego, que significa victoria, al que después se añadió "briga" que significa ciudad o fortaleza. Así que vendría a ser algo así como "ciudad victoriosa" o "fortaleza de la victoria".
La importancia de este lugar fue tal, que hacia el año 50 a.C., los segobriguenses enviaron una embajada a la capital, Roma, para nombrar patrono a L. Livius L.f. Ocella. Entonces se acuñó la moneda con la leyenda "Segobris". Llegó a convertirse en "municipium" y para aquel momento ya tenía una extensión de 10,5 hectáreas, varios barrios de viviendas, un templo, las termas y una muralla que la rodeaba y protegía. Con el tiempo, fue perdiendo todo aquello.
Visitas gratuitas a Segóbriga
Hoy son tan solo restos que fueron testigo de un poder atronador. En la Edad Media, cuando quedó completamente abandonada, se denominaba Cabeza de Griego. La población se trasladó finalmente al nuevo Sanfelices, que evolucionó al Saelices actual. Se puede visitar de lunes a domingo en horario de mañana y tarde por un precio de entre tres y seis euros. Pero hay días y horarios puntuales en los que es gratuito:
- Entre el 1 de enero y el 30 de junio y entre el 13 de agosto y el 31 de diciembre es gratis todos los martes y viernes excepto festivos a partir de las 16:00 horas.
- Entre el 1 de julio y el 12 de agosto es gratis los miércoles a partir de las 9:00 horas.
