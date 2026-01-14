Parece Islandia, pero es España: la imponente cascada que te encontrarás en la montaña más legendaria de Aragón

Broto no es un pueblo decorado para Instagram, por mucho que nos empeñemos hoy en día. Es un valle en serio, de los que huelen a río y a leña. Y está en una zona que vive bajo la sombra (gloriosa) del macizo de Monte Perdido, de 3.355 m, el gran tótem del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Lo de “montaña legendaria” para nada es una exageració. Ordesa y Monte Perdido llevan décadas siendo el “viaje iniciático” de mucha gente de montaña, y el parque presume de una colección de paisajes de los que te obligan a parar; valles, barrancos, agua filtrándose por grietas, bosques y paredes que parecen talladas a cuchillo.