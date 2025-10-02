Parece Islandia, pero es España: la cascada más alta de la Península Ibérica es una grieta que se alza más de 200 metros sobre el vacío

A primera vista parece imposible que, en pleno norte de España, exista un salto de agua que recuerda a los fiordos y cañones de Islandia. Pero está ahí, en el límite entre la provincia de Burgos y Álava, en el corazón del Parque Natural de Monte Santiago, el Salto del Nervión desploma sus aguas en una caída libre de más de 200 metros, la más alta de la Península Ibérica. Es una grieta abierta en la roca caliza, un tajo monumental que deja sin palabras y cala de lleno en el corazón.