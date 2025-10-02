Parece Islandia, pero es España: la cascada más alta de la Península Ibérica es una grieta que se alza más de 200 metros sobre el vacío
Con más de 200 metros de caída, es la cascada más alta de la Península Ibérica y un lugar que sorprende en cada estación.
A primera vista parece imposible que, en pleno norte de España, exista un salto de agua que recuerda a los fiordos y cañones de Islandia. Pero está ahí, en el límite entre la provincia de Burgos y Álava, en el corazón del Parque Natural de Monte Santiago, el Salto del Nervión desploma sus aguas en una caída libre de más de 200 metros, la más alta de la Península Ibérica. Es una grieta abierta en la roca caliza, un tajo monumental que deja sin palabras y cala de lleno en el corazón.
Una cascada caprichosa
El Nervión no es un río caudaloso como el Ebro o el Duero. Aquí el agua depende de las lluvias y del deshielo, por lo que la cascada no siempre lleva el mismo caudal. Hay días en los que el salto se convierte en un hilo fino y otros en los que ruge con toda su fuerza, creando una nube de agua pulverizada que envuelve el cañón. El mejor momento para verla en todo su esplendor suele ser en invierno y primavera, tras las lluvias o el deshielo.
El acceso es parte de la experiencia. Desde el monasterio de San Miguel de Pedroso se adentra uno en el Monte Santiago, un espacio protegido de bosques atlánticos, hayedos y praderas donde pastan caballos y vacas en libertad. Existen varias rutas de senderismo, la más popular es el sendero circular desde el aparcamiento de Fuente Santiago, que lleva al mirador del salto en poco más de una hora. El camino es sencillo y apto para la mayoría, aunque siempre conviene llevar calzado adecuado.
El mirador del vértigo
El Mirador del Salto del Nervión está situado justo en el borde del acantilado. Una plataforma metálica permite asomarse sobre el vacío y sentir en primera persona los 222 metros de caída. No es apto para quienes sufren vértigo, pero para los demás es una experiencia única; bajo tus pies, el agua desaparece en un abismo que parece no tener fin, mientras el eco del rugido se mezcla con el viento.
El cañón del Delika, en cuyo fondo se precipita la cascada, es un paisaje de origen kárstico. Durante millones de años, el agua ha ido disolviendo la roca caliza, creando simas, cuevas y cañones que hoy forman parte del patrimonio natural de la zona. El resultado es un escenario dramático con paredes verticales, plataformas de roca y un salto de agua que parece esculpido a propósito para impresionar.
Un entorno por descubrir
El Parque Natural de Monte Santiago es mucho más que la cascada. Sus bosques de hayas y quejigos son refugio de especies como el buitre leonado, el alimoche o incluso el águila real. En primavera los prados se cubren de flores, y en otoño los colores ocres convierten el paseo en un festival de tonos. El propio cañón del río Delika es un espacio ideal para observar aves rapaces en vuelo. ¿No es increíble?
La visita al Salto del Nervión puede completarse con un recorrido por los pueblos de alrededor. En Álava, el Valle de Ayala ofrece caseríos, queserías y bodegas de txakoli que invitan a saborear el territorio. En Burgos, localidades como Berberana conservan la arquitectura tradicional y la tranquilidad de los pueblos de montaña, esos que tanto nos gustan en Viajar. Al final, la escapada se convierte en la combinación perfecta; naturaleza desbordante y cultura rural auténtica.
A pesar de su espectacularidad, el Salto del Nervión sigue siendo un destino relativamente poco masificado. Quizás porque depende del agua para brillar o porque no es tan conocido como otras cascadas más turísticas, este lugar mantiene un aura de descubrimiento. Llegar hasta allí y encontrarse con la cascada en pleno caudal es una de esas experiencias que quedan grabadas en la memoria.
Síguele la pista
Lo último