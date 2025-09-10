Parece Indonesia, pero es España: el impresionante bosque del País Vasco que tiene árboles sacados de un película de ciencia ficción

No hace falta viajar hasta Indonesia para descubrir lugares que parecen de otro planeta.

Este es el bosque de hayas centenarias más bonito del mundo, y está en España
Este es el bosque de hayas centenarias más bonito del mundo, y está en España / Istock / Eloi_Omella

La isla de Sumatra, en Indonesia, es una de las islas más grandes del mundo (tiene más de 50 millones de habitantes), pero el tamaño no es lo único que la hace grande. Es su naturaleza salvaje y exótica lo que más miradas atrae.

Y es que la exuberancia de la isla de Sumatra es de lo más singular, que para eso cuenta con una de las selvas tropicales con más biodiversidad del mundo. También es de las más impresionantes.

Adriana Fernández

En ningún otro lugar del mundo se pueden ver plantas como la rafflesia arnoldii (con su metro de diámetro es la flor más grande del mundo) o el aro gigante (que puede alcanzar los tres metros y pesar más de 70 kilos). Tan extravagantes que parecen de otro planeta.

La selva tropical de Sumatra es una de las más biodiversas del mundo

La selva tropical de Sumatra es una de las más biodiversas del mundo

 / Istock / Rhett A Butler

Un paisaje de cuento muy cerca de Vitoria-Gasteiz

Pero no hace falta viajar tan lejos para contemplar un paisaje de ciencia ficción como el de esa isla de Indonesia. En el País Vasco, a solo 30 kilómetros de Vitoria-Gasteiz, y a poco más de 40 desde Bilbao, se encuentra uno de los bosques más bonitos de España. Un lugar mágico que también es único en el mundo.

Este lugar tan mágico es uno de los bosques más bonitos de España

Este lugar tan mágico es uno de los bosques más bonitos de España

 / Istock / Josefa Calzado Canelada

Se trata de un singular entramado de hayas centenarias atravesado por el cauce serpenteante de un río que dibuja figuras increíbles. En otoño, además, hay que sumarle un manto infinito de hojas caducas a este paisaje capaz de dejar absorto a quien lo contempla por primera vez. Pura fantasía.

Un bosque mágico que apenas llega a los cien árboles 

Este espectáculo visual es el Hayedo de Otzarreta, en el municipio de Zeanuri, ubicado en la vertiente bilbaína del Parque Natural de Gorbeia, y plantado en medio de un conjunto kárstico de gran valor geológico. 

La paleta de colores es infinita, y cambiante según la época del año, claro (ocres, anaranjados y rojizos en otoño; verdes casi negros en primavera). Pero hay algo que permanece inalterable, a pesar de los cambios de estación.

Este bosque es tan mágico, tan idílico, que parece de cuento de hadas

Un bosque de hayas tan singulares y sofisticadas que no parecen árboles sino candelabros

 / Istock / Al Carrera

Siempre parece un decorado de película de ciencia ficción, o un paisaje de cuento de hadas. Y eso que este bosque mágico apenas llega a los cien ejemplares, suficientes para hacer de él un lugar de leyendas.

Árboles tan curiosos que parecen candelabros 

Las sinuosas formas de las ramas, unas apuntando al cielo en asombrosa verticalidad, tan sofisticados que aquí los árboles parecen candelabros; otras en curiosa horizontalidad, como estirándose para abrazar a otros ejemplares vecinos en un derroche de amor, o de soledad. 

Noticias relacionadas

Explosión de naturaleza en Gorbeia: el rincón de Bizkaia en el que es imposible no respirar aire puro

La ruta de senderismo más espectacular del País Vasco te lleva por aguas turquesas y los paisajes más bonitos de España

El pueblo más pequeño del País Vasco es también uno de los más bonitos: tiene 7 siglos de historia y está rodeado de naturaleza

Si miras fíjamente esta foto, creerás ver un unicornio al fondo

Si miras fíjamente esta foto, creerás ver un unicornio al fondo

 / Istock / Bonilla1879

Sea como sea, el conjunto es de lo más fantasmagórico al anochecer. Cuando amanece, o al atardecer, la atmósfera es más mística, casi onírica. Sobre todo en ese momento en el que los rayos de sol se cuelan entre las ramas proyectando sombras sinuosas que invitan a pensar incluso en unicornios alados, ¿por qué no?

Tags _
España
Escápate Cerca
Vitoria
Bilbao
bosques en otoño

Síguele la pista

  • Lo último