Parece Huesca, pero es Jaén: la sierra donde hacer rutas de senderismo entre cabras montesas y águilas reales

Uno de los mayores errores que se cometen a la hora de viajar por España es dar por hecho que una provincia es exactamente igual en todos y cada uno de sus rincones. Esto es una gran falacia, pues hay lugares que son tan variados que en unos pocos kilómetros da la sensación de adentrarse en otro país o en otra región, como sucede en muchos espacios desconocidos de la península.