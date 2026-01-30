Parece La Habana, pero es España: el pueblo remoto de Asturias repleto de casas coloniales como las de Cuba, con fachadas caribeñas y declarado Bien de Interés Cultural

Muchas de aquellas personas eran residentes de Asturias, y eligieron como destino final las Américas, en un tiempo en el que el sueño americano parecía más real de lo que lo es hoy (al menos para las personas migrantes). Cuba, México y Argentina fueron algunos de los países en los que los asturianos encontraron su hogar hacia la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX.