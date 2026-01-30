Parece La Habana, pero es España: el pueblo remoto de Asturias repleto de casas coloniales como las de Cuba, con fachadas caribeñas y declarado Bien de Interés Cultural
Con sus llamativas casas de colores, forma parte de los Pueblos Ejemplares de Asturias.
Hubo un tiempo en el que España era un país de emigrantes, es decir, personas que huyen de la miseria, la guerra o el hambre, y se marchan a otros destinos remotos en busca de una vida más próspera (¿os suena?).
Muchas de aquellas personas eran residentes de Asturias, y eligieron como destino final las Américas, en un tiempo en el que el sueño americano parecía más real de lo que lo es hoy (al menos para las personas migrantes). Cuba, México y Argentina fueron algunos de los países en los que los asturianos encontraron su hogar hacia la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX.
Muchos de los que consiguieron hacer fortuna, regresaron años después a su tierra natal para instalarse de nuevo, y no lo hicieron de cualquier manera: levantaron grandes mansiones que construyeron a imagen y semejanza de aquellas casonas que vieron allí donde amasaron su fortuna.
El pueblo asturiano de las casas coloniales
Hay un pueblo en Asturias que ha sabido mantener hasta nuestros días aquellas mansiones de estética colonial que tanto recuerdan a las de La Habana. Y es Colombres, conocido como el pueblo de los indianos.
Por su buen estado de conservación, Colombres es casi un museo de arquitectura indiana al aire libre. Y es que, este pequeño pueblo de apenas 1.300 habitantes, situado casi en el límite con Cantabria, es como una pequeña Cuba.
Qué ver en la pequeña Cuba de Asturias
De todas las mansiones y casonas coloniales, la Quinta Guadalupe es la gran joya de Colombres y, posiblemente, la casa indiana por excelencias de Asturias. Se trata de un gran recinto señorial, con un gran palacete levantado en un llamativo color azul y rodeado de jardines muy cuidados.
Se construyó en 1906 y hoy alberga la Fundación Archivo de Indianos-Museo de la Emigración, con una biblioteca especializada y un archivo documental. En su interior, además, conserva mobiliario de época que es casi como un tesoro de las colonias.
Las casas indianas más bonitas
Además de este museo, la Casa Consistorial o la iglesia de inspiración barroca que hay en la plaza elíptica de Colombres, son algunas de las edificaciones más bonitas del pueblo. Un pueblo que, además, forma parte de la lista de pueblos ejemplares de Asturias por haber sabido mantener el legado de los emigrantes, además de ser Bien de Interés Cultural.
La fiesta caribeña que homenajea a los indianos
Y para que ese legado no se olvide, todos los meses de julio se celebra la Feria de Indianos, una fecha en la que las calles se visten de época colonial, igual que sus vecinos, que lucen ropas de aquellos tiempos.
La ambientación caribeña es tan genuina, que visitar Colombres durante esos días es casi como hacer un viaje en el tiempo. El mercado cambia sus puestos por productos traídos de ultramar y la música de los conciertos es de origen latinoamericano, siendo las habaneras uno de los ritmos más escuchados.
Síguele la pista
Lo último