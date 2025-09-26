Parece La Habana pero está en Asturias: el pueblo remoto del norte de España con casas coloniales como las de Cuba
Además de Bien de Interés Cultural, presume de ser un Pueblo Ejemplar.
Hay un pueblo en el norte de España que es como un viaje a Cuba. No por el clima, ni por la calidad de su malecón, sino porque es algo así como el mejor testigo de aquellos españoles que durante el siglo XIX tuvieron que emigrar al otro lado del charco en busca de una vida más próspera. Se iban para hacer Las Américas.
Años después, muchos regresaron. Algunos, los más suertudos, lo hicieron con una fortuna bajo el brazo. Se marcharon sin prácticamente nada que perder y, a su vuelta, se convirtieron en propietarios de casonas palaciegas y grandes mansiones con una arquitectura exageradamente colonial.
La pequeña Habana que se esconde en España
Y aunque son varios los lugares de España en los que los ‘nuevos ricos’ levantaron casas inspiradas en las que vieron en las colonias españolas de América, hay un pequeño pueblo de Asturias con una colección de mansiones tan rica y bien conservada que se le conoce como la Pequeña Habana.
Está en Asturias, y es la capital del municipio de Ribadedeva, una de las mejores muestras de la arquitectura local de la época que hoy sobresale por encima del resto, en todos los sentidos.
Las casas de Colombres son casas de más de tres plantas, con elementos neoclásicos y vivos colores en sus fachadas, algunas incluso con torreones y miradores en voladizo, galerías acristaladas y terrazas con balaustradas. Y todas con jardines, con palmeras y otros árboles típicos del lugar exótico del que volvían.
Era como su forma de diferenciarse de los ricos patricios, acentuando su condición de indianos frente a la burguesía asturiana. Obviamente, el contraste con el resto de arquitectura local de la época (desde el tamaño a los materiales, como la piedra, por no hablar de la escasez en elementos decorativos) era total.
Solo tiene 35 kilómetros cuadrados, pero es tan rico el patrimonio colonia, y tan bueno su estado de conservación, que Colombres es uno de los Pueblos Ejemplares de Asturias, además de estar declarado Bien de Interés Cultural.
Los mejores ejemplos de arquitectura indiana de Asturias
La Quinta de Guadalupe es el mejor ejemplo de las casas de indianos de Colombres, y la más llamativa, con una imponente fachada en tonos blanco y azul más que llamativo. Hoy es la sede el Archivo de Indianos y Museo de la Emigración. Y no es la única.
Hay una Ruta Indiana que recorre este pequeño pueblo, visitando otros testimonios del legado colonial, con nombres y apellidos, desde la casa Consistorial, obra de un asturiano llamado Manuel Ibáñez Posada y que se dice que hizo fortuna como banquero en México, aLa Casa Roja de Eduardo Sánchez Escalante, la Mansión de, Abuelo de Víctor Sánchez Escalante, la Casa de Piedra de la familia Sánchez Escalante, la casa de las Palmeras de Perfecta Sánchez Escalante, o la casa Gemela de Florencia Noriega
