Parece Grecia pero está en España: esta ciudad tiene más años que Atenas y fue un importante puerto comercial en la Antigüedad

La ubicación de Empúries, junto al golfo de Roses, no era casual, pues protegida por la costa y con salida directa al Mediterráneo, se convirtió en un puerto comercial de primer nivel. Por aquí pasaban vino, aceite, cerámica, tejidos y metales. Pero también entraron la moneda, la escritura y el arte clásico, que acabarían marcando el desarrollo cultural de la península. En el 218 a. C., cuando Roma inició la conquista de Hispania en la Segunda Guerra Púnica, desembarcó precisamente en Empúries. Desde aquí comenzó la romanización que acabaría transformando la península para siempre.