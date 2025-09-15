Parece Grecia pero está en España: esta ciudad tiene más años que Atenas y fue un importante puerto comercial en la Antigüedad
En la Costa Brava, junto a L’Escala, se encuentran las ruinas de Empúries: una ciudad que nació de colonos griegos hace más de 2 500 años y que hoy es uno de los yacimientos arqueológicos más fascinantes de Europa.
Cuando uno piensa en ruinas griegas, se imagina el Partenón de Atenas o los templos de Delfos. Pero lo cierto es que, en plena Costa Brava catalana, se levanta uno de los yacimientos más espectaculares del Mediterráneo occidental. Efectivamente, hablamos de Empúries (Ampurias).8
Fundada en el siglo VI a. C. por colonos griegos de Focea, Emporion (así se llamaba entonces) se convirtió en un próspero puerto comercial. Desde aquí entraban a la península no solo mercancías, sino también ideas, costumbres y, con el tiempo, la influencia de Roma. Hoy, entre sus restos, todavía se puede sentir cómo Grecia y Roma convivieron durante siglos en un rincón que parece sacado de un libro de historia.
Entre Grecia y Roma
Lo que hace único a Empúries es que aquí se conservan restos de tres culturas distintas:
- La ciudad griega, con sus calles empedradas, murallas y templos.
- La ciudad romana, levantada a partir del siglo I a. C., con mosaicos, casas patricias y un foro.
- Y hasta restos iberos que convivieron con ambas potencias.
Entre los tesoros del yacimiento destacan el mosaico de los peces, de una delicadeza extraordinaria, y la reproducción de la escultura de Asclepio, el dios de la medicina, que hoy preside el museo local.
Un puerto que cambió la historia
La ubicación de Empúries, junto al golfo de Roses, no era casual, pues protegida por la costa y con salida directa al Mediterráneo, se convirtió en un puerto comercial de primer nivel. Por aquí pasaban vino, aceite, cerámica, tejidos y metales. Pero también entraron la moneda, la escritura y el arte clásico, que acabarían marcando el desarrollo cultural de la península. En el 218 a. C., cuando Roma inició la conquista de Hispania en la Segunda Guerra Púnica, desembarcó precisamente en Empúries. Desde aquí comenzó la romanización que acabaría transformando la península para siempre.
El encanto de visitarlo hoy
El yacimiento de Empúries es uno de los más completos y mejor conservados de España. Se puede recorrer la parte griega, con su muralla y la antigua stoa, y pasar después a la romana, con restos de domus y termas. Las vistas al mar desde la antigua acrópolis son un recordatorio perfecto de que esta ciudad fue, ante todo, mediterránea.
El entorno también suma puntos. Empúries está junto a L’Escala, famosa por sus anchoas, y muy cerca de playas tranquilas y calas de agua turquesa que combinan a la perfección cultura y relax.
Un museo al aire libre y con vida
A diferencia de otros yacimientos, Empúries no es solo ruina. En verano se organizan visitas teatralizadas, conciertos y actividades nocturnas que hacen que la ciudad cobre vida de nuevo. Además, el Museo de Arqueología de Cataluña en Empúries guarda piezas únicas halladas en las excavaciones, desde monedas hasta esculturas.
Un pedazo de Grecia en España
Empúries es un lugar único. Una ciudad griega y romana que demuestra que la península ibérica fue, desde muy pronto, parte activa del Mediterráneo. Es un yacimiento que emociona y sorprende a partes iguales. Una escapada perfecta para quienes aman la historia, la arqueología y la magia de sentir que caminan sobre el mismo suelo que hace 2500 años pisaron griegos, romanos e íberos. Porque sí, a veces para viajar a la Antigüedad no hace falta cruzar medio mundo: basta con acercarse a la Costa Brava.
Síguele la pista
Lo último