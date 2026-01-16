Parece Estados Unidos, pero está en España: el espectacular desierto donde se refugiaba el ‘Robin Hood’ de Navarra
Un paisaje que parece salido de otro planeta y que está a solo unos kilómetros de los Pirineos.
Cuando pensamos en desiertos, rápidamente nuestra mente viaja a otros continentes, raras veces se queda en España, cuya imagen país está más relacionada con el mar y la playa, que con la sequía y el desierto (y esperemos que siga siendo así por muchos años).
Sin embargo, y como suele decirse en muchas ocasiones, la realidad siempre acaba superando la ficción, porque a poco más de 70 kilómetros del encrespado y montañoso paisaje de los Pirineos se esconde el que sin duda es uno de los inesperados desiertos de España, y el más grande de Europa.
El gran desierto del norte de España
De aspecto árido y rojizo, y formaciones rocosas imposibles, el paisaje que dibuja esta joya natural parece sacada de otro planeta, como si no fuera real. Es por eso que suele ser escenario habitual de rodajes por su aspecto tan cinematográfico que recuerda, irremediablemente, al lejano Oeste americano (las comparaciones con el Gran Cañón del Colorado son inevitables).
Uno de los rodajes más populares, con permiso de 'Juego de Tronos', fue la película 'Robin y marian' (1975). Aunque elpersonaje más famoso que ha morado por sus paisajes fue el bandolero histórico Sanchicorrota, apodado como el Robin Hood de Navarra o de las Bardenas Reales, un poscrito de la justicia que dicen que vivió escondido en este lugar durante años.
Formaciones rocosas salidas de otro planeta
Las Bardenas Reales son un espacio natural de unas 42.000 hectáreas ubicadas junto a Tudela, en la provincia de Navarra, en ese lugar en el que el Ebro entra en depresión. Nos referimos a esa amplia cuenca sedimentaria triangular en el noreste de España, que se formó por el levantamiento de los Pirineos y el Sistema Ibérico.
Además de tener un aspecto de lo más llamativo, de formaciones rocosas esculpidas por el viento y la lluvia, se trata de un espacio de gran valor geológico y natural es tan elevado. Y es por eso que está declarado como Reserva de la Biosfera por la Unesco.
Cuenta con tres zonas diferenciadas: la Bardena Blanca, llamada así por sus formaciones de yesos y arcillas de color claro. Está en el centro del paisaje, es la de mayor erosión y, posiblemente una de las zonas más conocidas, visitadas y fotografiadas.
Es aquí donde se encuentran los característicos barrancos y cerros coronados por gigantescas rocas. Algunas son tan conocidas que tienen hasta nombre propio: Castildetierra, Fraile, Cortinillas o Pisquerra no las más conocidas.
Luego está la Bardena Negra, situada más al sur. Se trata de un conjunto de relieves horizontales cubiertos de pinares y matorral; es precisamente el color oscuro de los bosques lo que da nombre a esta bardena. Y por último está el Plano o la gran meseta. Un espacio de unos cien metros de altitud y que, curiosamente, es un espacio dedicado al cultivo; es la zona donde se encuentra el embalse del Ferial.
