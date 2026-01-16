Parece Estados Unidos, pero está en España: el espectacular desierto donde se refugiaba el ‘Robin Hood’ de Navarra

Luego está la Bardena Negra, situada más al sur. Se trata de un conjunto de relieves horizontales cubiertos de pinares y matorral; es precisamente el color oscuro de los bosques lo que da nombre a esta bardena. Y por último está el Plano o la gran meseta. Un espacio de unos cien metros de altitud y que, curiosamente, es un espacio dedicado al cultivo; es la zona donde se encuentra el embalse del Ferial.