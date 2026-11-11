Parece un decorado de nobles gallegos, pero es la capital del albariño: pazos, ruinas medievales y una plaza señorial donde el vino se bebe entre piedra de siglos

Galicia es tierra de pazos, casas solariegas que la nobleza rural levantó entre los siglos XVI y XVIII, como residencia del campo, de granito, torre y capilla, con hórreo y palomar. Rodeadas de jardines, huertas y muros de piedra, son muchas las que siguen en pie entre prados y bosques de robles, y hoy forman parte del paisaje gallego tanto como las rías o los cruceiros.

Plaza y pazo de Feriñans en la villa de Cambados, provincia de Pontevedra / Istock / David Andres Gutierrez

A esa herencia de piedra se suma el nombre y fama que Galicia ha hecho de su vino, dentro y fuera de España. En las Rías Baixas, la uva albariño da un blanco fresco y aromático que se exporta a medio mundo, amparado desde 1988 por la Denominación de Origen Rías Baixas. Y entre estas dos joyas se esconde un lugar donde se juntan entre ruinas medievales y bodegas que funcionan en las casas nobles, el municipio de Cambados.

Adriana Fernández

Llegada a la ría de Arousa

En la comarca de O Salnés, en la costa de Pontevedra, asomado a la orilla sur de la ría de Arousa, la más grande de Galicia, se presta una carretera de viñedos en emparrado, sostenidas sobre postes de granito para que la uva crezca separada del suelo, que se mezclan en un paisaje de casas, huertas y pinares.

La villa tiene unos 13.800 habitantes y una historia indiscutible. Fernando II le concedió el título de Muy Real Villa, y durante siglos vivió del mar y del comercio. Su casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural, se recorre a pie en un paseo que recorre de un extremo a otro la villa, y en él la piedra, protagonista, sostiene el recuerdo medieval de su pasado.

Una calle peatonal en la villa gallega de Cambados / Istock

La visita empieza en el sur, en la plaza de Fefiñáns, el antiguo espacio del mercado y para muchos una de las plazas más bonitas de Galicia, una gran explanada empedrada, cerrada por un conjunto del siglo XVI declarado Bien de Interés Cultural. Su protagonista es el Pazo de Fefiñáns, en forma de L, que responde a los siglos XVI y XVII, y se distingue en un barroco gallego con detalles renacentistas. En su estructura destaca la torre del homenaje, balcones circulares en las esquinas y un arco barroco que lo une con la iglesia de San Bieito, y que también funcionaba como puente.

Hoy, parte del pazo acoge la Bodega Palacio de Fefiñáns, que embotella albariño desde 1904 y es la bodega más antigua de la zona. En su visita el espacio ofrece visitas con cata de tres estilos de albariño y de aguardientes de la tierra, y comparte el edificio con otra bodega, la de Joaquín Gil de Armada. Además, en esta misma plaza se lee cada verano el pregón de la Festa do Albariño, declarada de Interés Turístico Internacional.

Parada obligatoria: A Fonte do Viño Para acompañar el albariño hay que pedir lo propio. En Cambados se toman zamburiñas, vieiras, berberechos y mejillones, y caldeiradas de pescado. La parada que no debe saltarse es A Fonte do Viño, una de las casas de comidas con más años del pueblo, conocida por sus zamburiñas y su caldeirada de merluza, que aquí se piden, cómo no, con una copa de albariño del Salnés.

Por la rúa Real

De la plaza sale la rúa Real, una calle empedrada flanqueada por casas de piedra blasonadas y pazos, que cruza el centro de la villa. Por ella se llega al Pazo de Bazán, del siglo XVII, otra antigua casa noble que hoy es el Parador de Cambados, y muy cerca, en la plaza que lleva su nombre, un monumento recuerda a Ramón Cabanillas, el poeta nacido en Cambados al que en Galicia llaman "poeta da raza". Él y Álvaro Cunqueiro dedicaron versos al vino de esta tierra.

Los arcos de piedra tallada de Santa Marina Dozo presiden el histórico cementerio de Cambados / Istock

En la parte alta del pueblo aparecen las ruinas de Santa Mariña Dozo, la imagen más reconocible de Cambados. Se trata de una iglesia de origen románico, del siglo XII, ampliada después con elementos góticos y renacentistas, que quedó en parte destruida en el siglo XIX. Hoy se conservan sus arcos apuntados abiertos al cielo, sin cubierta y con el campanario medio derruido, y dentro y alrededor de ellos se extiende el cementerio municipal, Monumento Nacional desde 1943.

Al lado, en la Casa Ricoy, una antigua casa rectoral del siglo XVI, está el Museo Etnográfico e do Viño, considerado el primer museo del vino de Galicia.

Puente de piedra de San Sadurniño y pueblo de Cambados en Pontevedra / Istock / David Andres Gutierrez

San Tomé y la torre en el agua

El paseo marítimo lleva después hasta San Tomé do Mar, el barrio marinero, que fue una aldea independiente antes de quedar unido al resto de la villa. Frente a él, sobre el islote da Figueira, se levantan las ruinas de la Torre de San Sadurniño, una torre de vigilancia altomedieval que protegía la villa de los ataques que llegaban por la ría. Se llega a ella por una pasarela de piedra con arcos, y cuando baja la marea, en la orilla se ve a las mariscadoras trabajando en los bancos de marisco, y si se deja pasar la tarde, uno de los mejores atardeceres de Galicia.