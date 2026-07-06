Parece Croacia, pero es Cataluña: la cala de la Costa Brava con aguas turquesas dentro de un parque natural, ideal para perderse en verano
Esta cala te ofrecerá un turismo de playa mucho más calmado y tranquilo , en el que disfrutar del verano alejado de las acumulaciones de gente y con unas aguas completamente claras y limpias.
Con estas temperaturas, lo único que apetece es mucha playa y piñas coladas, pero no te tienes que ir ni a las Maldivas ni a las playas más paradisiacas del otro lado del mundo. Ni siquiera hace falta salir de España para disfrutar de las mejores playas de arena fina y aguas cristalinas. Aquí, en Viajar te mostramos una de nuestras opciones favoritas que no vas a poder dejar de lado este verano.
En Cataluña, más concretamente en Girona, en el municipio de Begur, se encuentra la Cala Malaret, muy famosa por sus aguas cristalinas, su arena dorada mezclada con cantos rodados y sus acantilados que la protegen del viento. Con apenas 15 metros de longitud, esta cala te ofrecerá un entorno más íntimo e idílico muy similar a Menorca.
Esta maravillosa cala, cuenta con servicios de bares y restaurantes, para poder disfrutar de una buena comida mientras aprecias unas impresionantes vistas. Cala Malaret se encuentra frente a Fornells, una zona residencial tranquila y rodeada de naturaleza.
Acceder a ella, es bastante fácil, especialmente si se llega caminando por el Camino de Ronda, una ruta costera que conecta las calas de Begur y ofrece vistas espectaculares del litoral.
El checklist definitivo de Bergur
Culturalmente hablando, Bergur, es uno de los pueblos más visitados de la Costa Brava. Su castillo medieval es considerado como Bien Cultural de Interés Nacional, situado desde una colina donde podrás ver unas maravillosas vistas del paisaje gerundense.
Pero si lo que quieres es más sol y vitamina D, otra de las calas más impresionantes de esta región es la Cala de Ses Orats, mucho más íntima y relajante, perfecta para desconectar de todo el bullicio de la ciudad y de la rutina habitual.
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