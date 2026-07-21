Parece el Caribe, pero es España: la recóndita playa del norte de la península de arena fina y aguas turquesa perfecta para desconectar en verano

Arena fina, aguas azul turquesa y un paisaje verde idílico que parece abrazar la bahía desde atrás, podría ser la definición de una playa perfecta del Caribe. Lo más curioso es que es una descripción que se puede aplicar también a una playa situada en el norte de España, lejos del trópico. Sin embargo, por su parecido razonable, se la conoce como el Caribe asturiano.

Arena fina, aguas azul turquesa y un paisaje verde de fondo: bienvenidos al Caribe. / Istock

Es la playa de Torimbia, un arenal baño por el Cantábrico que, por su forma y su estética que nos hace viajar hasta otras latitudes nada más poner un pie en esta bahía situada en el concejo de Llanes, concretamente en la localidad de Niembro, corazón de la Costa Oriental de Asturias (a una hora en coche de Oviedo, aproximadamente).

Redacción Viajar

Playa virgen y aislada de todo

Se trata una playa que forma parte de un espacio natural protegido, lo que ha permitido que conserve un aspecto de playa casi vírgen, uno de los grandes encantos de esta bahía con forma de media luna que parece abrirse al mar. Su tamaño también es clave: apenas tiene 500 metros de largo, pero está abrazada por acantilados de unos 50 metros de alto, cubiertos por un manto de vegetación, que le dan a la playa un carácter de lo más salvaje.

El Cantábrico no es el Caribe, pero a veces lo parece. / Istock

Casi como si se tratara de una cala idílica y aislada de todo. Quizá por eso el nudismo es una de sus grandes señas de identidad desde hace años. De hecho, Torimbia fue una de las primeras playas naturistas de Asturias y sigue siendo una de las más conocidas de España para practicarlo.

Desde la parte alta de los acantilados apenas se ve la carretera y, una vez en la arena, el paisaje está dominado por el mar, los prados verdes y la roca; es un espacio no urbanizado, y a pie de arena casi no se ve el resto de la costa. Es por eso que la sensación de aislamiento es casi total, convirtiendo a la playa en un lugar casi paradisíaco, como sucede con las playas más bonitas del Caribe.

La playa escondida en Llanes, uno de los pueblos más bonitos de Asturias. / Istock

Arena fina y agua azul turquesa

En días soleados y con el mar en calma (algo que, tratándose del Cantábrico, no sucede muy a menudo, no nos engañemos), el agua de esta playa adquiere una tonalidad turquesa de lo más llamativa; esto se debe a la transparencia del agua, por un lado, y al fondo limpio y claro, que hace que se refleje la luz de manera mucho más llamativa que en otras playas del norte de España. Si a eso le sumamos que la arena de Torimbia es blanca y con reflejos muy claritos, inevitablemente recuerda a las playas del Caribe. Al menos visualmente, o hasta que pones un pie dentro del agua.

Una de las primeras playas nudistas de España. / Istock

No está especialmente cálida; más bien, todo lo contrario. Porque, a diferencia de las aguas caribeñas, la de Torimbia no suele superar los 22 ºC (mucho más frío que las del Caribe, sin duda). Si a eso le sumamos que el Cantábrico presenta un oleaje mucho más pronunciado, y que el tiempo suele cambiar con bastante rapidez, las diferencias comienzan a ser más que visibles.

Y luego está la vegetación, claramente atlántica, repleta de grandes prados y bosques, nada que ver con las palmeras o los manglares tropicales que rodean las playas del Caribe. Pero es todo el conjunto, sobre todo visto desde la distancia, lo que hace que esta playa recuerde visualmente a las de Cuba o República Dominicana, sobre todo en días soleados y con el mar en calma. Un paisaje difícil de encontrar en otras playas de la costa atlántica, sin duda.