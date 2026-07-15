Parece la Capadocia turca, pero está en Granada: un valle de chimeneas de roca y casas cueva donde miles de personas siguen viviendo bajo tierra

Situada en el noreste de la provincia de Granada, entre las cumbres de Sierra Nevada y los paisajes erosionados del Geoparque de Granada, esta localidad atesora más de dos mil años de historia y un patrimonio que va mucho más allá de sus famosas casas cueva. Romanos, musulmanes y cristianos dejaron aquí su huella, dando forma a una ciudad monumental que combina fortalezas, iglesias, palacios y uno de los barrios 'trogloditas' habitados más grandes de Europa. ¡Sigue leyendo!

Decenas de chimeneas blancas asoman entre colinas de arcilla rojiza mientras las viviendas permanecen ocultas bajo tierra. No se trata de un escenario ficticio, sino de una realidad cotidiana que sigue viva en Guadix, una ciudad de la provincia de Granada donde miles de personas continúan habitando casas cueva: sus viviendas excavadas en la roca despiertan la mayor curiosidad entre quienes la visitan a día de hoy.

Adriana Fernández

El barrio de las cuevas: generaciones de familias habitan estos hogares

El llamado Barrio de las Cuevas alberga más de 2.000 casas subterráneas, muchas de ellas habitadas desde hace generaciones. El origen de este peculiar lugar se remonta a varios siglos atrás. Aunque existen evidencias de ocupaciones anteriores, fue tras la conquista cristiana de finales del siglo XV cuando comenzó a desarrollarse de forma masiva este modelo de vivienda. La facilidad para excavar la arcilla y la necesidad de encontrar refugio favorecieron la expansión de un barrio que, con el paso del tiempo, acabaría convirtiéndose en uno de los grandes símbolos de Andalucía.

El Barrio de Cuevas en Guadix / Istock / Flavio Vallenari

Curiosamente, estas viviendas ofrecen todas las comodidades de una casa moderna y conservan una ventaja difícil de igualar. Gracias a las propiedades aislantes de la arcilla, mantienen una temperatura prácticamente constante durante todo el año, en torno a los 18 o 20 grados. En una comarca donde los veranos son especialmente calurosos y los inviernos pueden ser muy fríos, esta climatización natural ha permitido que las cuevas sigan siendo una opción de vivienda plenamente vigente.

La técnica de construcción también resulta fascinante. En lugar de levantar muros, los antiguos excavadores vaciaban el terreno desde el interior, dando forma a habitaciones conectadas entre sí mediante un sistema de galerías. La ventilación se conseguía de forma natural gracias a la combinación de puertas, pequeñas ventanas y las chimeneas que atraviesan verticalmente la montaña. Para quienes quieran profundizar en esta singular forma de vida, pueden visitar el Centro de Interpretación de las Cuevas de Guadix, instalado en varias viviendas originales.

Las casas cueva de Guadix / Istock / Orietta Gaspari

El espacio muestra cómo eran estas casas, explica las técnicas tradicionales de excavación y permite conocer la evolución de un modelo residencial que ha llegado hasta nuestros días prácticamente intacto. Además, en los últimos años, el creciente interés por este patrimonio ha impulsado la apertura de hoteles cueva, alojamientos rurales y restaurantes instalados en antiguas viviendas excavadas en la roca.

Más allá de la vida 'troglodita': qué ver en Guadix

La catedral de la Encarnación domina el perfil urbano y constituye uno de los grandes ejemplos del Renacimiento y el Barroco andaluces. Levantada entre los siglos XVI y XVIII sobre el emplazamiento de una antigua mezquita, sorprende por la monumentalidad de su fachada principal y por una torre campanario visible desde prácticamente cualquier punto de la ciudad. A pocos minutos se encuentra la Plaza de la Constitución, auténtico centro neurálgico de Guadix.

La catedral de Guadix / Istock / Flavio Vallenari

Otro de los monumentos más representativos es la Alcazaba, una fortaleza de origen islámico construida en el siglo XI para proteger la ciudad. Sus gruesas murallas de color rojizo y la Torre del Homenaje recuerdan el papel estratégico que desempeñó durante el periodo nazarí. ¡Pero eso no es todo! El patrimonio de Guadix también conserva sorprendentes vestigios de época romana: el antiguo teatro de la colonia de Iulia Gemella Acci, encontrado de forma inesperada durante unas obras en 2007.

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La Alcazaba en Guadix / Istock / Perszing1982

Pero definitivamente, la visita no estaría completa sin probar la gastronomía local. Migas, papas a lo pobre, gachas, olla de San Antón, conejo al ajillo o la tradicional sopa accitana forman parte de una cocina ligada al territorio y a los productos de la comarca. Restaurantes tradicionales y establecimientos instalados incluso en antiguas cuevas permiten disfrutar de estos platos en un entorno tan singular como la propia ciudad. ¿Qué más se puede pedir?