Parece Capadocia, pero es una ciudad de Granada con miles de cuevas habitadas: casas excavadas en la arcilla, una catedral barroca y un teatro romano en un Geoparque de la Unesco

En el centro de Turquía se esconde el rastro de uno de los asentamientos humanos más curiosos del mundo. Las erupciones de antiguos volcanes cubrieron la meseta de Anatolia de una ceniza que, con el tiempo, se convirtió en una roca blanda, y el agua y el viento la esculpieron en torres y conos hasta formar las llamadas chimeneas de hadas, formaciones verticales casi imposibles bajo las que, sus habitantes, excavaron casas, iglesias y ciudades subterráneas enteras. Hoy en día la Unesco lo incluye dentro de su lista de Patrimonios de la Humanidad, registrado bajo el nombre de Parque Nacional de Göreme y los sitios rupestres de Capadocia, y cada amanecer decenas de globos sobrevuelan su paisaje.

Cappadocia, Turquía / Istock

Pero lejos de esta maravilla del mundo se esconde otra, mucho más desconocida pero, sin embargo, igualmente espectacular. A más de 3.000 kilómetros al oeste, en el norte de la provincia de Granada, las colinas de arcilla de Guadix, erosionadas en cárcavas y barrancos, esconden casas cueva excavadas en la tierra que se habitan desde hace más de cinco siglos y, desde el anonimato, recogen una parte fundamental de la historia de la provincia.

Adriana Fernández

La casa que se excava

Una casa cueva no se construye, se cava. Los vecinos de Guadix abren las estancias en horizontal desde el nivel del suelo, sin profundizar demasiado en la ladera, y cada una apunta una chimenea que atraviese la colina en vertical para sacar el humo de la cocina y ventilar el interior, de mortero y encaladas, que dibujan el paisaje. Las casas se valen de varios metros de arcilla para aislar la vivienda y el resultado es tan eficiente que el calor o el frío tardan unos tres meses en atravesar los muros, manteniendo dentro la temperatura entre los 18 y los 20 grados.

Desierto de Guadix, Granada. Andalucía, España / Istock / Jesus Noguera Fernandez - www.jesusnoguera.com

Hoy, en el barrio de cuevas viven más de 4.500 personas, y muchas de sus casas se han reformado con todas las comodidades. La ley andaluza del suelo dedica por primera vez un título entero a la vivienda troglodita y fija unas condiciones mínimas, como 30 metros cuadrados de superficie y una ventilación adecuada, mientras que otras se alquilan como alojamiento turístico.

El dato En el norte de la provincia de Granada se calcula que hay unas 5.000 casas cueva habitadas. Casi 2.000 están en Guadix.

El origen de las cuevas se remonta a época romana y árabe, pero el barrio creció de verdad después de que los Reyes Católicos tomaran la ciudad a finales del siglo XV, cuando las cuevas se convirtieron en el refugio de quienes no tenían cabida intramuros, sumados más tarde a la expulsión de los moriscos de 1570. La solución no fue bien recibida y a inicios del siglo XVII se intentó acabar con ellas, un ejercicio que se repetiría un siglo más tarde, en ambos casos fallido.

Cueva casas-Guadix / Istock

Mientras tanto el barrio siguió creciendo, asociado durante mucho tiempo a la pobreza, y con la llegada del siglo XX empezó a tomar forma. De la mano de Pedro Poveda, las casas cueva dieron la bienvenida a escuelas y un taller con máquinas de coser donde la población podía educarse y, al menos, aprender un oficio. Bautizado "el apóstol de las cuevas", y sacerdote de profesión, Poveda fue canonizado y junto a su cueva se yergue hoy la Ermita Nueva, una iglesia excavada en la roca que guarda una pintura de la Virgen de Gracia, escondida durante la ocupación francesa.

Vista fascinante del paisaje de una torre blanca en Guadix, Granada / Istock / SERGIO MENA

Para ver cómo se vivía antes, el Centro de Interpretación Cuevas de Guadix ocupa varias casas originales en la plaza del Padre Poveda, con una entrada general de 5 euros. "Conservamos hasta la llave original", cuenta Mari Paz, su guía. A unos pasos, el mirador que lleva el nombre del sacerdote, de acceso libre, se asoma al mar de chimeneas blancas y, al fondo, al casco antiguo.

Casas cuevas de Guadix / Istock / Jose Arcos Aguilar

De Acci a la catedral

Pero Guadix no está sola, y bajo el casco histórico de esta se esconde otra antigua ciudad. Los romanos fundaron aquí la colonia de Julia Gemella Acci, y en 2007 las obras de un aparcamiento subterráneo sacaron a la luz su teatro romano, levantado hacia el año 25 después de Cristo, hoy declarado Bien de Interés Cultural. La ciudad tiene obispos documentados desde el siglo IV, y su catedral de la Encarnación ocupa en parte el solar de la antigua mezquita, de estilos gótico, renacentista y barroco. Por encima, en el punto más alto de la ciudad, se conserva la alcazaba árabe del siglo XI.

A la hora de visitarlo se deben tener dos casas en cuenta: por un lado, todo el entorno forma parte del Geoparque Mundial de Granada, declarado por la Unesco, que guarda en sus barrancos el registro geológico de los últimos cinco millones de años. Sin duda el contexto perfecto para preparar una escapada por la naturaleza. Por otro lado, y dato fundamental para conocer cualquier destino, la gastronomía accitana, un descubrimiento culinario que no te dejará indiferente y que, especialmente en esta época, tira de recetas de invierno, como las gachas, las migas, las patatas a lo pobre y el lomo de orza, con natillas y roscos fritos de postre.