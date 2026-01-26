Parece Cantabria, pero está en Salamanca: el pueblo de calles empedradas y bordeado por regaderas que en invierno tiene un encanto rural único

Los embutidos de Candelario, desde el lomo hasta el chorizo o el jamón, llegaron a la Corte en época de Carlos IV y Alfonso XII, convirtiéndose en unos de los mejor valorados de toda la península. El Tío Rico era el proveedor más famoso. Tanto, que se plasmó en un tapiz que hoy se expone en la Sala de Embajadores de El Escorial, así como en una de las paredes de la Ermita del Cristo del Refugio de Candelario, en la plaza del Humilladero.