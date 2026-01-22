Parece Barcelona, pero es Badajoz: el edificio repleto de mosaicos y colores inspirado en Gaudí que es perfecto para visitar en invierno

En invierno apetece viajar de otra forma, y más con este tiempo... Y, como siempre, en Viajar os traemos un destino perfecto para disfrutar del frío sin perder la esencia. Hablamos de Los Santos de Maimona, en pleno sur de Extremadura, donde hay un edificio que es parada obligatoria. No porque sea grande ni porque tenga siglos de historia, sino porque rompe todos los esquemas. Ahí encontrarás fachadas cubiertas de mosaicos, colores hipnotizantes y formas que recuerdan inevitablemente a Barcelona. Pero no, esto es Badajoz, y lo que tienes delante se llama El Capricho de Cotrina.