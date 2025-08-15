Parece Asturias, pero es Madrid: el paraíso con cascadas, marmitas y rutas de cuento que es obligatorio que visites este verano

Hablamos del Valle de Valsaín, en Segovia, una zona a la que puedes llegar tanto en coche como en transporte público. Ahora, para llegar a los rincones más mágicos de este lugar, tendrás que realizar una ruta de un par de kilómetros. Por suerte, el camino es bastante calmado y está repleto de paisajes que te dejarán con la boca abierta, ¡no querrás dejar de andar!