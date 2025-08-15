Parece Asturias, pero es Madrid: el paraíso con cascadas, marmitas y rutas de cuento que es obligatorio que visites este verano

Conforme se acerca el calor, nuestras ganas de permanecer en la capital se desvanecen. Sí, Madrid es la ciudad ideal si queremos pasear por sus parques, disfrutar de sus museos, probar su gastronomía o realizar alguna de sus innumerables actividades, pero no es el sitio idóneo para descansar cuando el calor acecha.

El clima seco de la capital hace que dar una vuelta por sus calles sea inviable, por lo que encontrar un sitio fresco en el que pasar el resto de nuestro verano se vuelve crucial si no nos queremos derretir antes de que se acaben las vacaciones.

Por desgracia, no todo el mundo tiene la misma cantidad de días libres. Mientras unos no se lo piensan y deciden comprar un par de billetes de avión para huir de Madrid, otros prefieren buscar destinos más económicos y cercanos para maximizar su tiempo.

Un paraíso a tan solo una hora de Madrid

Y es que no hace falta irse lejos para disfrutar de unas buenas vacaciones. Si bien no se puede estar en Madrid, hay sitios a su alrededor que tienen todas las de ganar para convertirse en tu refugio en verano. Lugares frescos, tranquilos y con miles de actividades para todos los públicos

Si te gusta el norte de España pero no puedes desplazarte hasta allí por falta de tiempo y de dinero, ¡tenemos buenas noticias para ti! A tan solo una hora de Madrid, encontrarás un emplazamiento con el mismo paisaje de Asturias, con la única diferencia de que a este llegarás mucho más rápido y no tendrás que gastarte ni un euro.

Hablamos del Valle de Valsaín, en Segovia, una zona a la que puedes llegar tanto en coche como en transporte público. Ahora, para llegar a los rincones más mágicos de este lugar, tendrás que realizar una ruta de un par de kilómetros. Por suerte, el camino es bastante calmado y está repleto de paisajes que te dejarán con la boca abierta, ¡no querrás dejar de andar!

El parking es gratis y hay zonas con merenderos para que puedas descansar y admirar las vistas. Durante el trayecto podrás observar cascadas gigantesmarmitas y miradores salidos de un cuento de hadas. Puedes ir a pasar el día o reservar algún alojamiento que esté por la zona para maximizar tu descanso en Segovia y así recorrer tranquilamente los pueblos que hay alrededor y empaparte de la cultura de cada uno.

