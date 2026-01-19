Parece Asturias, pero es Madrid: la idílica sierra perfecta para hacer rutas de senderismo entre montañas y ríos preciosos

Para hacer algunas de las rutas de esta zona hay que partir de Manzanares el Real, un pueblo que merece la pena visitar por albergar uno de los castillos medievales mejor conservados de España. A partir de ahí, se puede llegar con el coche a diferentes puntos para realizar rutas fáciles como la del Puente de los Poyos, un lugar con una belleza alucinante y muy sencilla.