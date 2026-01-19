Parece Asturias, pero es Madrid: la idílica sierra perfecta para hacer rutas de senderismo entre montañas y ríos preciosos
Nadie puede negarse a una escapada de senderismo, y menos aún con paisajes tan bonitos como los de esta zona de Madrid.
Desconexión en mitad de la naturaleza. A simple vista parece algo que solo podría lograrse en rincones recónditos de lugares como Asturias, Cantabria o Galicia. Sin embargo, la capital española también cuenta con algunos espacios donde reina la calma, donde es posible huir de las masificaciones del centro y donde verdaderamente tienes la sensación de haber viajado a otro mundo.
La montaña es un ambiente que enamora, sobre todo cuando se descubren paisajes tan espectaculares como los de La Pedriza, en el corazón del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Es, sin duda, uno de los destinos de senderismo más impresionantes de la Comunidad de Madrid, con varias rutas que son perfectas para hacer durante todo el año.
Las rutas más bonitas del norte de Madrid
Para hacer algunas de las rutas de esta zona hay que partir de Manzanares el Real, un pueblo que merece la pena visitar por albergar uno de los castillos medievales mejor conservados de España. A partir de ahí, se puede llegar con el coche a diferentes puntos para realizar rutas fáciles como la del Puente de los Poyos, un lugar con una belleza alucinante y muy sencilla.
Otra ruta algo más complicada es la de las Torres de La Pedriza, un recorrido circular que comienza y termina en Canto Cocino. Lo primero será atravesar La Pedriza para después alcanzar la cumbre de las montañas más alta de la sierra. Desde lo alto, es posible contemplar unas de las mejores vistas del centro peninsular. De dificultad media es también la de Dos Días, desde Mataelpino.
Si queremos adentrarnos en rutas realmente difíciles, podemos hacer la ruta integral de La Pedriza, un gran recorrido que permite conocer todo el contorno de este mágico lugar. Cuenta con 23 kilómetros que tardan en completarse en torno a nueve horas y tiene tramos en los que hay que trepar, pasar bajo rocas gigantescas, agacharse... Solo apta para los más experimentados.
Y como colofón, hacer el Yelmo por la Valentina. O lo que es lo mismo, alcanzar la cima culminante de La Pedriza mediante una escalada de dificultad baja. Para hacerla hay que tener algún conocimiento de escalada. Aunque es cierto que puede subirse con mucho cuidado sin necesidad de emplear pies de gato, sí es necesario llevar casco, arnés y cuerda de 30 metros.
Qué hacer en el entorno de La Pedriza
Además, para una escapada más completa, se pueden añadir visitas culturales por el entorno, como la ermita de Peña Sacra, el castillo de los Mendoza o pueblos como Manzanares el Real, El Boalo, Mataelpino o Becerril de la Sierra. El norte de Madrid lo tiene todo para un fin de semana de ensueño, con una naturaleza espectacular y pueblos encantadores para olvidar el ajetreo de la gran ciudad.
