Parece Asturias, pero es Castellón: un manantial entre montañas donde puedes bañarte todo el año

En el entorno se pueden hacer diversas rutas circulares de senderismo. Una de ellas es la Ruta de las Fuentes, que recorre los principales manantiales en un total de 15 kilómetros. Otra de las más populares es el Sendero de los Estrechos, que discurre por un desfiladero de 25 metros de ancho y paredes de unos 100 metros de altura en un total de siete kilómetros.