Parece Asturias, pero es Castellón: un manantial entre montañas donde puedes bañarte todo el año
No hay un lugar que ofrezca más calma y relajación que este manantial con Bandera Azul en el corazón de Castellón.
Quién querría cruzar el charco para ver el supuesto paraíso teniendo en España tantas maravillas como rincones desconocidos. Los desiertos áridos del sur se funden con la densa y verde vegetación del norte, las dehesas del oeste y las preciosas playas del este. Todos estos lugares parece que únicamente aparecen en los sueños, pero son muy reales.
Tanto como el balneario natural que parece sacado de Asturias pero está en Castellón. Según cuenta la leyenda y se puede leer en una de las fuentes del pueblo, el rey Abú Zayd, último señor almohade de Valencia, escogió Montanejos, en Castellón, para levantar unos baños árabes con el objetivo de que su harén mantuviera siempre su juventud y belleza.
Destino de salud y bienestar desde los musulmanes
Los restos que quedan de aquel balneario son del siglo XII y se pueden contemplar en la margen derecha del río Mijares, justo al lado de la Fuente de los Baños. En este lugar, las aguas tienen una temperatura constante de 25 grados, sin importar si estamos en los meses más fríos del año o en pleno verano con las temperaturas por las nubes.
El agua para los musulmanes tiene una función purificadora, así que encontraron en Montanejos el punto perfecto. Más tarde, en los siglos XVIII y XIX, se convirtió en un destino vinculado a la salud y el bienestar, donde acudían enfermos para aprovechar las cualidades de las aguas. Lo que fue un paraíso termal, hoy es una de las piscinas naturales más populares y bellas de la Comunidad Valenciana.
Una piscina natural con Bandera Azul única en España
La Fuente de los Baños es un pequeño paraíso en mitad de una garganta de roca caliza que se eleva casi 15 metros, lo que te hace sentir aislado de todo el mundo. En algunos puntos de los más de 100 metros que ocupa, la profundidad alcanza los tres metros. Como en el rincón de la gruta del desfiladero, desde donde se ven las mejores vistas.
Además de poseer aguas mineromedicinales, ideales para tratar afecciones digestivas, renales y dermatológicas, la Fuente de los Baños cuenta con Bandera Azul, que reconoce la sostenibilidad, calidad y seguridad. Así, se convirtió en la primera playa continental de Castellón en ondearla, la segunda de toda la Comunidad Valenciana y la única de España que está en un cauce termal.
Junto a esta inmensa y preciosa piscina se encuentra la fuente de los siete caños, que da nombre al lugar. Aquí es donde se cuenta la leyenda del rey Abú Zayd y donde, además, se hace un homenaje a su conversión al cristianismo a través de las imágenes de la Virgen de los Desamparados y la Virgen del Lledó. Tras la fuente, se esconde una cueva cuyo fondo es el manantial principal.
Un entorno privilegiado
En el entorno se pueden hacer diversas rutas circulares de senderismo. Una de ellas es la Ruta de las Fuentes, que recorre los principales manantiales en un total de 15 kilómetros. Otra de las más populares es el Sendero de los Estrechos, que discurre por un desfiladero de 25 metros de ancho y paredes de unos 100 metros de altura en un total de siete kilómetros.
Muy cerca también se encuentra El Chorro, uno de los lugares más impresionantes del Alto Mijares. Se trata de un aliviadero del embalse de Arenoso que tiene una capacidad de 41 metros cúbicos de agua por segundo que sale despedida a una potencia inimaginable. Con toda esta agua, Montanejos es, sin duda, uno de los pueblos más especiales de Castellón.
