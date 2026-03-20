Parece el Amazonas, pero es Galicia: el parque natural de más de 9.000 hectáreas con las mejores rutas de senderismo de España y un monasterio del siglo XII
En lo más profundo de La Coruña se encuentra un bosque que parece sacado de Brasil y es absolutamente impresionante.
La selva tropical más grande del mundo se encuentra entre Brasil, Venezuela y Colombia. La Amazonia o Amazonas tiene 6,7 millones de kilómetros cuadrados y el río más caudaloso del planeta, que recibe el mismo nombre. Lo llaman el pulmón de la Tierra y razón no falta, pues es uno de los lugares naturales más importantes que hay para la vida terrestre.
Es imposible encontrar algo así en otro lugar, pero la sensación de ser libre y pequeño como en el Amazonas también existe en Galicia. En más de nueve hectáreas viven menos de 500 personas. Bosques exuberantes a orillas del río Eume de robles, chopos, fresnos, alisos, más de 20 variedades de helechos y 200 de líquenes forman parte del Parque Natural Fragas do Eume.
Aunque no es el Amazonas en tamaño e importancia, sí que es el bosque atlántico costero mejor conservado de Europa y uno de los pocos que hay de su tipo en todo el continente. En gallego, 'fragas' se traduce como bosque espeso, denso y frondoso compuesto por especies autóctonas caducifolias. El Eume se extiende por cien kilómetros, creando a su paso un profundo cañón.
Dos monasterios escondidos en el bosque
Y en lo más profundo del bosque, escondido como si no quisiera ser descubierto, el monasterio de San Juan de Caaveiro. Se trata de un edificio del siglo X que ha sido restaurado hace poco, tras décadas de abandono y caer prácticamente en la ruina. También hay otro mucho más grande que todavía no ha sido rehabilitado y está en estado de abandono: el de Santa María de Monfero.
El de San Juan de Caaveiro se alza sobre un montículo rocoso entre los ríos Eume y Sesín. El conjunto entero estaba formado por la iglesia principal, la de Santa Isabel, celdas, cabildo, sacristía, pozo, almacenes, archivo, campanario y un largo etcétera. Muchas de esas edificaciones hoy han desaparecido. Aunque quizá lo más llamativo es su fachada ajedrezada en pizarra y granito.
Senderismo en los alrededores de las fragas
Volviendo al entorno natural, hay pocas personas que saben que Fragas do Eume es uno de los desvíos más bellos del Camino de Santiago Inglés. Tiene dos variantes, una desde Ferrol, que es más corta; y la otra desde Coruña. La de Ferrol son 112 kilómetros en cinco etapas y pasa por Pontedeume, que es el lugar en el que nace el río Eume y por donde poder internarse en la fraga.
Tanto si se es peregrino como si no, hay senderos que conviene realizar, que pasan por antiguas presas, puentes colgantes, molinos... El Camino de Os Cerqueiros, de 8,5 kilómetros; el da Ventureira, que ofrece buenas vistas al Monasterio de Caaveiro; y el dos Encomendeiros, el más popular con diferentes variaciones, son tres de los mejores que hay.
Aunque quizá el más destacado es el primero, desde donde contemplar las mejores vistas aéreas de la zona. Comienza en los pinares y pasa por el mirador de Carbueira, donde se contempla todo el parque natural y las aguas turquesas del río con sus giros caprichosos. Las Fragas do Eume no hacen más que demostrar que la belleza de la naturaleza en Galicia no tiene nada que envidiar a la amazónica.
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