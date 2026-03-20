Parece el Amazonas, pero es Galicia: el parque natural de más de 9.000 hectáreas con las mejores rutas de senderismo de España y un monasterio del siglo XII

Y en lo más profundo del bosque, escondido como si no quisiera ser descubierto, el monasterio de San Juan de Caaveiro. Se trata de un edificio del siglo X que ha sido restaurado hace poco, tras décadas de abandono y caer prácticamente en la ruina. También hay otro mucho más grande que todavía no ha sido rehabilitado y está en estado de abandono: el de Santa María de Monfero.