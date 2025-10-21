Parece los Alpes, pero es España: el lago glaciar más alto de la península forma parte de un Espacio Natural Protegido y es perfecto para el otoño

Son dos las principales rutas a través de las cuales poder acceder al lago. La primera de ellas, perfecta para hacer en familia, se hace parcialmente en coche, y su punto de partida se encuentra en la localidad de Saravillo. Desde allí, y comprando un ticket de unos 5€, se accede a una pista forestal de unos 14 kilómetros que lleva hasta el Refugio de Lavasar. Hay que tener cuidado a la hora de circular por esta pista, pues no está asfaltada, tiene muchas curvas, y es de doble sentido. Una vez se llega al refugio, donde se puede aparcar el coche, hay que tomar el sendero marcado como GR-15 que sale por detrás del refugio. De una duración de unos 20 minutos, el camino es mayormente llano, con algunas rocas en el inicio y un pequeño desnivel justo antes de llegar al lago.