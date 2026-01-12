El paraje natural de Sevilla repleto de toros, caballos y aves: está en la comarca menos poblada de la provincia

Se trata de la Vía de la Plata, un lugar de tránsito de viajeros y peregrinos que, en la actualidad, enlaza su recorrido de sur a norte desde Sevilla a Gijón, pasando por ciudades como Mérida, Salamanca, León o Astorga, lo que la convierten en una de las vías más transitadas del Camino de Santiago, cuyo punto de inicio oficial se encuentra en la Catedral de Sevilla.